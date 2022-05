Durant el 2021 es van recollir un total de 31.572 bosses de sang a la província gironina. Segons dades del Banc de Sang i Teixits de Girona, el Gironès (que inclou les donacions internes de l’Hospital Josep Trueta) és la comarca on més se n’han recollit, amb un total de 11.867 bosses de sang; seguida de la Selva, amb 5.436, i l’Alt Empordà, amb 4.550. Les comarques on menys se n’han recollit són la Cerdanya, amb 164 i el Ripollès, amb 1.293.

Una de les ciutats que ha contribuït amb aquesta recollida massiva de sang de forma més activa ha estat Blanes, que aquest cap de setmana ha celebrat la 40a Trobada de Delegats de l’Associació de Donants de Sang de La Selva. Segons les dades, la localitat va augmentar l’any passat tant les jornades de donació de sang com el nombre de donacions efectuades respecte el 2020. Mentre que durant el 2021 es van comptabilitzar 5.436 donacions recollides en 93 campanyes, el 2020 se’n van recollir 5.034 i executar 86 campanyes.

I és que Blanes, com altres poblacions, no va parar de recollir sang durant la pandèmia. Les campanyes de donacions ordinàries es van seguir fent adaptades a les circumstàncies, de manera que se n’organitzaven en diversos indrets. En aquest darrer sentit, es van habilitar tres espais on es podia acudir a donar sang: l’Ajuntament, el Teatre de Blanes i la Sala de Plens.

40a Trobada a Blanes

Després de dos anys de pandèmia, la trobada de diumenge va servir també perquè és poguéssin retrobar presencialment bona part de les 41 persones que representen l’entitat (Delegats de l’Associació de Donants de Sang de La Selva) a 26 municipis selvatans.

El lloc triat per fer la trobada anual també va tenir enguany un especial significat, ja que la darrera campanya ordinària de donació de sang de la ciutat on comença la Costa Brava es va acollir precisament al mateix indret: la Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes. L’acte el van encapçalar l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el president de l’Associació de Donants de Sang de Girona, Jordi Segura.

A més, després de l’acte institucional a la Sala de Plens pel 40è aniversari, la trobada va continuar de manera més distesa, amb una Visita Guiada per la Ruta Literària de Joaquim Ruyra de Blanes, a càrrec d’un dels blanencs que millor coneix la vida i obra de l’escriptor gironí, Aitor Roger.

Finalment, la jornada es va tancar amb un dinar de germanor al Club de Vela Blanes. Tots i totes les participants van ser obsequiats amb una motxilla de Blanes de l’Oficina de Turisme del Departament de Promoció de la Ciutat.

Un dels moments més emotius de l’acte va arribar quan es van lliurar els reconeixements a aquelles persones que ja han treballat prou en l’àmbit de la promoció de la donació de sang, i ara deixen pas a noves persones perquè s’encarreguin de realitzar les mateixes tasques.

Aquest any a Blanes s’han lliurat sengles reconeixements a quatre persones de la comarca de la Selva, dues de les quals, malauradament, ja han traspassat. Així, van poder recollir els seus reconeixements Josefina Canaleta Solanells, de Blanes, i Josep Llopart Mercaders, de Fogars de la Selva. També es va entregar a títol pòstum per a Josep Mateu Avellana, d’Hostalric, recollit per la seva vídua.