El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha organitzat una desena de càpsules formatives per animar persones emprenedores i que estan en situació d’atur a fer un canvi en les seves vides. Els cursos i xerrades començaran el 7 de juny i seran totalment gratuïts. En total, consistiran en nou mòduls que se centraran en mostrar els recursos que té la ciutadania per fer aquest canvi i donar a conèixer els canvis que hi ha hagut en el mercat laboral.