La consultora Kantar fa cada any un rànquing de les marques que la població espanyola adquireix i consumeix més sovint. Dins aquest informe, anomenat Brand Footprint, s’hi troba l’empresa gironina Noel, que es consolida entre les cinquanta firmes preferides a tot l’Estat. La companyia alimentària, amb seu a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, se situa en la posició número 46 del rànquing de 2022, escalant quatre posicions respecte a l’any passat. És el quart any consecutiu que Noel apareix en l’informe Brand Footprint. Ho va fer per primer cop l’any 2019, en la posició 50. Un any més tard, el 2020 va avançar un lloc, fins al 49, mentre que l’any passat va tornar a caure fins al 50. Ara, es consolida entre les empreses predilectes de tot l’Estat situant-se en el lloc 46.

«Tenim clar que cada compra és una decisió i un premi a la feina ben feta que ens anima a seguir treballant per construir una marca sòlida, reconeguda i valorada, d’una manera sostinguda en el temps», explicava Maria Sánchez, Directora Corporativa de Màrqueting de Noel. Sánchez també afirmava que «és un orgull saber que la nostra empresa és una de les marques preferides en el conjunt de l’Estat i la que acaba entrant a un nombre major de llars». Altres marces vinculades amb la província de Girona també tenen presència en aquest rànquing elaborat per Kantar. És el cas de Nescafé -s’elabora a la fàbrica de Girona-, que es troba a la posició 30, i el de Font Vella, nascuada a Sant Hilari, que ocupa la plaça número 49. Per altra banda, no hi ha canvis en les primeres posicions respecte a l’any passat. Coca-Cola continua, per desè any consecutiu, sent la firma preferida per la població espanyola. Mentrestant, El Pozo i Central Lechera Asturiana ocupen la segona i tercera posició, respectivament.