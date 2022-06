Una quinzena d’empresaris de les comarques gironines van participar dijous en la jornada «Diàlegs pel relleu generacional a l’empresa», en el marc de la tercera edició del Networking d’Ocupació organitzat per la Creu Roja a Catalunya, que enguany ha recuperat la presencialitat.

Amb aquesta jornada, l’entitat va voler facilitar a les empreses un espai de debat i reflexió sobre el repte que els suposa captar i mantenir el talent jove a les seves plantilles. A més, va permetre compartir les inquietuds empresarials sobre la possibilitat de desaparició d’oficis com flequers, fusters o xarcuters, així com també de negocis familiars que no tenen relleu generacional.

Altres empreses de sectors com les arts gràfiques o la indústria alimentària van reflexionar sobre com ser més atractius per a captar talent jove.