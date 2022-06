Fa setmanes que els Mossos d’Esquadra estaven avisats que hi podia haver algun artefacte explosiu en un terreny agrícola situat entre Les Preses i La Vall d’en Bas. El cas va passar en mans dels Tècnics Especialistes en Desactivació d’Artefactes Explosius (TEDAX) que, finalment, ahir, va decidir inspeccionar la zona, on va trobar una cinquantena d’artefactes de la Guerra Civil fins als volts del migdia. L’operació continua avui perquè des del TEDAX afirmen que encara hi pot haver molts artefactes més a la zona perquè allà on van descobrir els primers, és la zona amb menys incidència de metall segons el geolocalitzador. Aquests artefactes descoberts estan municionats, però sense espoleta, amb un material que s’ha anat fent malbé amb el pas dels anys, ja que fa més de vuit dècades que estaven allà.

Els mossos sabien que en aquesta zona de la Garrotxa hi havia la possibilitat de trobar artefactes. Un testimoni de la Guerra Civil, que ja és mort, ja els va alertar que en aquella zona havia tombat un camió ple d’artefactes durant la Guerra Civil. També s’especula que, a part d’un búnquer, hi hagués una petita pista per fer aterrar avionetes. Coneixent totes aquestes dades, els cossos esperen trobar més d’un centenar d’artefactes al llarg d’aquesta operació. Precisament, la cerca es va fer ahir, un dissabte, perquè aquest camp agrícola està situat molt a prop de l’escola Verntallat. De fet, la idea era fer-ho abans, però les pluges del mes d’abril van impedir fer aquesta cerca, que es va produir ahir, un dia no lectiu, per no córrer riscos. En tot cas, l’operatiu ahir no va afectar el trànsit de la zona, només es van anar tallant alguns trams de carrers quan s’alertava que s’havia trobat un artefacte.