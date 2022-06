Tranquil·litat ahir a l’aeroport de Girona en el primer dia de vaga del personal de cabina de Ryanair, ja que no es va haver de cancel·lar cap vol. Els sindicats USO i SITCLPA van denunciar que l’aerolínia havia vulnerat el seu dret a vaga, ja que va convocar tots els treballadors a fer serveis mínims i així garantir el 100% dels vols des de Vilobí. Només es va cancel·lar un vol del vespre a Brussel·les, però va ser a causa de la vaga que també s’ha organitzat a l’aeroport de Brussel·les, on no hi ha serveis mínims.

D’altra banda, els treballadors van acusar el Ministeri de Treball d’haver-ne estat còmplice, ja que els serveis mínims que havia establert -tot i que Ryanair se’ls hagi saltat- eren del 53% a Girona i fins al 80% en altres bases d’Espanya. Els treballadors van indicar que, per a la resta de dies de vaga que hi ha convocats aquest cap de setmana -tant dissabte com diumenge-, Ryanair torna ja a tenir el 100% dels vols garantits, però reclamen que el Ministeri intervingui per permetre’ls exercir el seu dret a vaga els dies 30 de juliol i 1 i 2 de juliol, quan hi ha noves convocatòries d’aturada.

La normalitat, doncs, va imperar ahir al matí a l’aeroport de Girona, a part dels retards puntuals d’alguns vols. Alguns passatgers arribaven amb l’inquietud de si finalment podrien volar, però es tranquil·litzaven en veure que tots els vols es mantenien programats. Aquest és el cas d’Enric Arcalà, de l’escola Doctor Masmitjà de Girona, que liderava una estada lingüística amb estudiants de cicle superior de primària a l’Oest d’Irlanda. Segons va explicar, havien passat tota la setmana pendents de les notícies, i van arribar a l’aeroport amb més de dues hores d’antelació per poder agafar el vol cap a Knock (Irlanda). Al final, però, van respirar alleugerits perquè tot va sortir bé. La parella formada per la Carmen i en Galo, procedents de Barcelona i que també volaven a Knock, estava inquieta, però no s’havien arribat a preocupar: “Patíem més per si ens trobàvem cues a l’autopista”, va admetre la Carmen.

Treballadors enfadats

Però si els viatgers alleujats eren la cara de la jornada de vaga, els treballadors eren la creu. Un grup de set o vuit empleats que no treballaven o estaven de guàrdia es van reunir a la terminal de Vilobí amb pancartes i cartells per fer visible la seva protesta, i el seu portaveu, Pau Ibarzábal, va carregar contra la companyia i també contra el ministeri pel fet que els havien obligat a fer uns serveis mínims que consideraven “abusius”.

“La majoria de treballadors de totes les bases de Ryanair a Espanya estàvem d’acord en fer vaga, però no hem pogut exercir el nostre dret”, va lamentar. En aquest sentit, es va queixar que els serveis mínims establerts pel Ministeri, que anaven des del 53% en el cas de Girona fins al 80% en altres bases, eren “abusius”, i a més va criticar que Ryanair hagués garantit el 100% dels vols per la via de convocar tots els empleats disponibles de Girona per fer els serveis mínims. “No hi ha ni un vol cancel·lat, és una vergonya que els treballadors no puguem exercir el nostre dret a vaga. Estem molt enfadats i descontents amb el ministeri de Treball, ja que el veiem com a còmplice del que fa Ryanair il·legalment”, va dir.

Ibarzábal va explicar que estan fent vaga perquè fa mesos que els sindicats USO i SITCLPA estan negociant el conveni dels tripulants de cabina amb Ryanair, però ara la companyia s’ha aixecat de la taula de negociació perquè ha signat un acord “amb un altre sindicat que no té implantació entre els tripulants de cabina”. Un acord que, segons Ibarzábal, només inclou els punts que USO i SITCLPA han guanyat als jutjats. Per això, demanen a l’aerolínia que es torni a asseure “amb els sindicats que els treballadors han triat legalment”, amb l’objectiu d’aconseguir “un conveni col·lectiu amb unes condicions dignes”.