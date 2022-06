El Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot treballen de la mà per a facilitar l’accés al mercat laboral als col·lectius més vulnerables a través d’una bateria de programes. En l’actualitat, el Consorci DinàmiG -format per ambdues institucions- gestiona la majoria dels programes del Servei d’Ocupació de Catalunya, oferint oportunitats laborals i formatives a 32 persones.

Un dels programes a través d’on es vehicula aquesta missió és la línia MG45 i DONA, dirigida a persones majors de 45 anys en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació. A través d’aquest programa, el Consell Comarcal de la Garrotxaha pogut contractar 3 persones (2 homes i 1 dona), que duen a terme accions de neteja i manteniment en el conjunt de municipis; i l’Ajuntament d’Olot n’ha pogut contractar a 5 (2 homes i 3 dones), que duen a terme tasques de millora de la ciutat.

En paral·lel, la línia per a joves tutelats i extutelats vol facilitar estades professionals a un col·lectiu especialment vulnerable, a través d’experiències professionals de 12 mesos que també incorporen accions formatives, en concret, de conducció de carretons elevadors, competències digitals bàsiques i manipulació d’aliments. A banda de l’Ajuntament d’Olot (on s’hi han incorporat dos joves), també hi participen els consistoris de la Vall d’en Bas, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix i Riudaura.

Finalment, a finals de maig es va engegar la línia MG52, PRGC i PANP. El programa està dirigit als majors de 52 anys en situació d’atur, persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania o persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada.