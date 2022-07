El Banc de Sang i Teixits ha iniciat una campanya per tenir més donacions de sang abans de les vacances d’estiu. La represa de la normalitat i els viatges d’estiu fan preveure un descens de les donacions d’un 30% durant les properes setmanes, més que en els anys anteriors, segons preveu la institució. Per aquest motiu, del 4 al 8 de juliol, la seu del Banc de Sang es transforma en un centre de trucades amb persones conegudes i altres vinculades amb la donació. Amb el lema Viu i Fes Viure, fan una crida a tothom qui pugui donar sang perquè s’apropi a un punt de donació abans d’anar de vacances.

Es calcula que entre juliol i agost caldran 40.000 donacions per donar resposta als tractaments dels malalts. És per això, que des del Banc de Sang engeguem la campanya d’estiu amb un centre de trucades on cares conegudes com l’Ares Teixidó, la Ruth Jiménez o el Màgic Andreu trucaran donants per agrair-los el seu gest altruista i animar-los a donar sang o plasma.

El canvi d’hàbits de la ciutadania és la principal raó per la qual baixen les donacions. Per facilitar-la al màxim, organitzen col·lectes a municipis turístics com Blanes, Cambrils o Vielha.

De fet, durant els propers mesos hi ha previstes 400 col·lectes a tot Catalunya i es mantindran obertes les sales de donació dels principals hospitals. El referent de Girona és el Trueta.