Durant la primera meitat del 2022, l’oficina GarrotxaDomus – situada a l’Ajuntament d’Olot - ha atès a 304 persones, una xifra que suposa un 44% més que el mateix període de l’any passat. Durant aquests primers sis mesos també s’han impulsat 57 projectes de reformes energètiques, els mateixos que els engegats l’any passat.

Seguint la tendència d’aquest últim any, les actuacions més habituals han estat les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic (58%), seguides de la col·locació d’aïllaments (21%) i la millora en la calefacció i climatització (12%). A més, aquest mes de maig, el GarrotxaDomus va arribar a les 1.000 persones contactades i l’assoliment dels 200 projectes de millora energètica, que suposen una reducció en més de 500 tones anuals d’emissions de CO2 dels habitatges de la comarca.

Bones perspectives per la segona meitat amb l’arribada dels Ajuts Next Generation i ajudes fiscals

Paral·lelament, seguint amb la bona dinàmica assolida durant aquesta primera meitat del 2022, des de la direcció del GarrotxaDomus s’espera que la segona meitat d’aquest any pugui arribar a superar les xifres assolides i bons resultats amb l’arribada dels Ajuts Next Generation de la Unió Europea i que s’allargaran fins al 2026.

Aquestes ajudes tenen com a principal objectiu que els edificis d’habitatges disminueixin un 30% com a mínim el consum d’energia primària no renovable (Epnr) i, alhora, que redueixin la demanda en refrigeració i calefacció un 35%. Així, doncs, aquestes subvencions pretenen impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges, però també finançar la rehabilitació tradicional en aspectes com l’accessibilitat o la conservació dels edificis. Uns propóstics que, des del GarrotxaDomus es treballen a través dels programes de rehabilitació d’edificis sencers, els de rehabilitació d’habitatges individuals i la subvenció de documentació com el llibre de l’edifici, certificats energètics o altres.

En concret, en el programa d’edificis sencers les subvencions van directament relacionades amb la reducció de consum d’Epnr de 6.300 a 18.000€:

40% de subvenció si la reducció del consum d’Epnr és superior al 30%

65% de subvenció si la reducció del consum d’Epnr és superior al 45%

80% de subvenció si la reducció del consum d’Epnr és superior al 60%

En el cas dels habitatges individuals els requisits per rebre subvenció seran:

Reducció de demanda del 7% o, alternativament, reducció consum Epnr del 30%.

La quantitat màxima d’inversió subvencionable és de 7.500 €/habitatge, essent la inversió mínima de 1.000 €/habitatge.

La subvenció cobrirà el 40% de l’actuació amb un màxim de 3.000 €/habitatge.

Complementari a aquest primer paquet d’ajudes importants, el Govern de la Generalitat també ha previst que l’import no subvencionable pugui gaudir de deduccions d’IRPF amb un màxim del 40%, amb un límit a la base del càlcul de la deducció de 7.500 € quan s’assoleixi reduir almenys un 30% del consum d'energia primària no renovable i un 20% amb un límit de 5.000 € quan s'aconsegueixi reduir més d'un 7% la demanda d'energia.

A més, si la intervenció és a nivell d'edifici, s'estableix una deducció màxima del 60% amb un límit a la base del càlcul de la deducció de 15.000 € quan s'aconsegueixi reduir el consum d'energia primària no renovable com a mínim un 30%.