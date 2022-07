Set de cada deu persones ateses per Càritas Diocesana de Girona pateixen exclusió digital i la meitat tenen "problemes greus" de connexió a internet. L'entitat calcula que a la diòcesi hi ha fins a 20.000 persones afectades per aquesta bretxa. No tan sols perquè no disposen d'una connexió estable, sinó també perquè no tenen els dispositius adequats per fer tràmits -com ara ordinadors- o perquè a l'hora de navegar per la xarxa no se'n surten.

L'entitat alerta que la pandèmia ha agreujat molt més aquestes situacions, perquè ara moltes gestions amb administracions o bancs són telemàtiques. Sobretot, la bretxa impacta damunt les famílies monoparentals, amb pocs estudis, els aturats, la gent gran o els qui es troben en situació irregular.