L’increment de la xifra de contagis i hospitalitzacions, unit a la pujada de baixes entre els sanitaris i l’inici de les vacances, han tornat a posar en tensió el sistema sanitari. A mitjans de juny, els contagis de coronavirus van començar a créixer de forma considerable fins a arribar al pic a principis de juliol.

Ja fa uns quinze dies que el nombre de casos va a la baixa però aquesta darrera setmana s’ha notat una forta davallada. Concretament, les últimes dades publicades ahir pel Sivic, el nou Sistema d’Informació per la Vigilància d’Infeccions a Catalunya, constaten que de l’11 al 17 de juliol s’han registrat 2.367 positius de coronavirus a la Regió Sanitària de Girona, mentre que la setmana anterior en van ser uns 1.000 més, amb un total de 3.380. Paral·lelament, el nombre d’ingressats per coronavirus també ha baixat i en una setmana s’ha passat de 213 a 184 pacients. I la pressió assistencial als CAPs de Girona per visites vinculades a infeccions han baixat un 23% en el mateix període, degut principalment a la davallada de casos de coronavirus.

Les previsions del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s’han complert, quan va preveure la davallada de casos que s’està produint ara, seguint el paràmetre observat a Portugal, que va patir l’onada abans, i que, en arribar al pic, va estar unes dues setmanes en fase d’estabilització. El conseller va dir que encara se’n sap molt poc sobre la nova subvariant trobada a l’Índia. També va insistiren la necessitat d’avançar la quarta dosi de la vacuna per als més vulnerables.

Precisament, aquesta davallada ha fet canviar d’opinió al conseller i, recentment, ha afirmat que la quarta dosi de la vacuna de la covid-19 a les persones grans «potser pot esperar», després que la Comissió de Salut Pública estatal aprovés aquest nou reforç del vaccí per a majors de 60 anys però sense posar-hi data. De fet, ha concretat que fins ara havien demanat avançar l’administració de la quarta dosi de la vacuna de la covid a les persones més grans -majors de 80 anys- perquè les infeccions estaven pujant i que ara «potser pot esperar» perquè observen «un punt d’inflexió» en les dades de contagis de la setena onada.

Previsió d’una tardor complexa

D’altra banda, segons recull ACN, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que el ràpid augment de casos de covid-19 a Europa sumat a la baixa vigilància pronostiquen una tardor i un hivern «difícils» i insta els països a incrementar el control sobre l’evolució del virus, segons apunta en un comunicat publicat ahir.

L’OMS va presentar una estratègia per contenir els virus amb cinc punts clau: augmentar la població vacunada, administrar dosis de reforç a la població vulnerable i els seus contactes estrets, promoure l’ús de la mascareta als espais tancats i al transport públic, aplicar ventilació creuada a espais públics i realitzar «protocols terapèutics rigorosos» a la població de risc.

A més de prendre aquestes precaucions, l’OMS recomana augmentar la capacitat dels laboratoris per assegurar-se una ràpida detecció de la covid-19, així com el control de les variants. També proposa el monitoratge d’altres virus respiratoris com la grip i prioritzar el rastreig de contactes i l’aplicació de quarantenes segons les recomanacions de l’organisme.