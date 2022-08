Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades des de les comarques de Girona han anat a l’alça durant el primer semestre. Han augmentat un 17,9% respecte al mateix període de l’any passat. En total, el 112 ha rebut 91.251 trucades entre gener i juny,

Les peticions més efectuades són per demanar assistència sanitària (29.522) o per temes de seguretat (28.994). Les telefonades tant per un tema com per l’altre han pujat i suposen més del 64% de totes les efectuades de de la província de Girona, segons dades facilitades pel CAT112.

La tercera casuística que porta la gent a realitzar trucades al telèfon d’emergències són motius de trànsit, és a dir accident si incidències a les carreteres i carrers de la província-no s’hi comptabilitza la Cerdanya perquè el CAT112 té les dades per vegueria i s’hi exclou- . Per aquest motiu s’han fet 15.278 durant els primers sis mesos de l’any, això suposa un 16,8% del total de les efectuades.

Incendis: 6.325 trucades

Hi ha d’altres motius pels quals la gent truca al 112 com per exemple per alertar d’un incendi. Això ha suposat 6.325 trucades, que representen el 6,9% del total. L’última casuística que ha suposat un avís al 112 és el civisme i ha representat 4.528 trucades entre gener i juny del 2022 (un 5%).

La comarca des d’on s’han fet més peticions al 112, com és lògic, és la del Gironès.Aquí hi ha més població i això es fa notar amb l’ús d’aquest servei. Des d’aquest punt de la geografia gironina, s’han realitzat 25.135 trucades, un 12% més que en el mateix període de l’any passat. La majoria d’aquestes trucades han estat per motius de seguretat (9.017, un 35,9%). Més de la meitat (51,7%) de les telefonades a l’112 del primer semestre s’han fet des de la capital, Girona (12.991). La segueix, la ciutat veïna de Salt amb 4.992 avisos.

L’Alt Empordà és la segona comarca on s’ha fet més ús d’aquest servei: 21.700 trucades en els primers sis mesos del 2022, un 20,7% més respecte l’any passat. Un 34,8% s’ha fet per motius de seguretat (7.540). Figueres lidera les telefonades a emergències (6.883 trucades) i la segona població des d’on n’han rebut més és Roses amb 1.909 avisos.

La Selva ocupa la tercera posició en nombre de trucades durant el primer semestre. Se n’han realitzat 20.786 des d’aquesta comarca i un 36,4% de les trucades s’han fet per demanar assistència sanitària (7.574). Una quarta part de les trucades al 112 s’han fet des de Lloret de Mar (5.192 avisos), segons el CAT112.

El Baix Empordà també ha generat molta activitat aquest primer semestre i des d’aquesta zona s’han efectuat 13.780 telefonades, un 9,8% més que l’any passat. La majoria són per demanar assistència sanitària (5.228). La població que ha generat més telefonades és Sant Feliu de Guíxols (2.048).

La Garrotxa, elPla de l’Estany i el Ripollès, són les zones des d’on es fan menys telefonades al 112. La Garrotxa n’ha acumulat 5.054 en sis mesos i la majoria han estat per demanar assistència sanitària (1.904 avisos). Més de la meitat s’han fet des d’Olot (2.754 trucades). El Pla de l’Estany ha generat 2.465 avisos i també l’àmbit sanitari és el que n’ha generat més (740). Prop de la meitat del total s’han fet des de Banyoles (1.125). Al Ripollès d’altra banda, l’activitat ha estat menor, s’han fet 2.331 trucades al telèfon d’emergències i d’aquestes, 861 són peticions generades des de Ripoll.

Més d'un milió de trucades des de tot Catalunya

El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha atès durant el primer semestre del 2022 un 10,3% més de trucades que en el mateix període de l’any passat (1.047.655). La majoria de les peticions han estat per motius de seguretat (33,7% del total) o per demanar assistència sanitària (30,2%) . El mes amb major volum de trucades és el juny (231.309) i el que menys el febrer (142.308).