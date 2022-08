El Consell Comarcal del Pla de l’Estany contractarà, durant un any, tretze persones en situació de vulnerabiliat. Aquestes persones formaran part de la plantilla del Consell durant el temps que duri el programa i en aquesta feina hauran de fer diverses tasques com la de manteniment, jardineria, nateja o manipulats, entre d’altres.

Aquestes contractacions es faran a través del Programa de Treball i Formació i seran subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que són el conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per garantir uns serveis ocupacionals de qualitat a les persones i a les empreses de Catalunya.

Les tretze persones es contractaran a través de tres convocatòries diferents, totes incloses en el Programa de Treball i Formació. L’objectiu prinipal és el d’arribar a sis col·lectius en situació de vulnerabilitat, com són les persones majors de 45 anys i dones víctimes de violència masclista o en risc de caure en atur de llarga durada. Aquests dos col·lectius també rebran 60 hores de formació transversal en l’àrea de les noves tecnologies. També es vol arribar a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada i no perceptores de prestació per desocupació, entre d’altres. El que es busca amb tot això és acompanyar aquestes persones perquè desenvolupin habilitats que els permitin millorar la seva situació laboral.

Un d’aquests tres projectes és el Programa de Treball i Formació ACOL, que va destinat a persones aturades o inactives amb dificultat d’accés al mercat de treball o en situació d’especial vulnerabilitat. El programa permetrà contractar set persones gràcies a la subvenció de 164.734,08 euros. També inclou la regularització de la situació de persones sense permís de residència ni treball.

En total, sumant tots els programes que s’ofereixen, el SOC ha atorgat una subvenció de 304.615,76 euros. Actualment, ja hi ha sis persones contractades.

El conseller de Promoció Territorial, Oriol Serrà, ressalta la importància que té el fet d’apuntar-se al SOC per poder acollir-se a aquests programes, ja que la gent que es contacta ha d’estar inscrita a l’atur com a demandat d’ocupació.