Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu xàfecs de més de 20 litres en mitja hora que es concentraran sobretot a la tarda en el cas de la província de Girona. L'actualització dels mapes d'alerta, inclouen totes les comarques gironines.

Els xàfecs previstos sovint aniran acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent (fort vent, calamarsa, esclafits o tornados).

Protecció Civil de la Generalitat recomana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l'aire lliure. Demana evitar apropar-se, tant a peu com amb cotxe, a les zones inundables i limitar al màxim la mobilitat mentre duri l'episodi més intens.