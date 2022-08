Sumem Banyoles denuncia que la «prioritat» de l’equip de govern són «els cotxes, el fum i el soroll» enlloc de promoure la mobilitat sostenible.

En aquest sentit, la plataforma assegura que tres anys després de l’aprovació del Pla Director de la Bicicleta, amb un pressupost de 235.000 euros, «només» s’han executat obres per la circulació de bicicletes i patinets per valor de 26.000 euros. Segons la regidora de Sumem Banyoles, Jana Soteras, «encara no s’ha fet cap actuació rellevant». Per contra, lamenta, el Pla d’Asfaltatge (que va arrencar el 22 d’agost i ha fet intervencions en una desena de carrers amb asfalt sostenible) destina 220.000 euros a l’asfaltatge, una actuació que lamenta que està «molt encarada a les eleccions». Amb tot, defensa que el cost és «desigual» perquè «hem d'avançar cap a la mobilitat sostenible».