Una conductora de 61 anys ha circulat aquest matí per l'A-26 contra direcció des d'Argelaguer i ha causat un accident de trànsit a Montagut. Sortosament, el sinistre viari ha acabat amb una ferida lleu.

Els Mossos d'Esquadra han rebut diversos avisos pels volts de les set del matí d'aquesta conducció temerària i s'ha desplaçat a la zona. Els informaven d'un vehicle que s'havia incorporat a Argelaguer -quilòmetre 74- a l'autovia i que anava en direcció a Olot.

Durant el trajecte però, el vehicle que anava en sentit contrari ha provocat un accident a Montagut. Segons han confirmat els Mossos, una altra conductora que anava per l'autovia ha hagut d'esquivar-la i això ha fet que amb el canvi de volant, acabés topant contra un conductor. Sortosament, la dona ha resultat ferida lleu. El SEM però l'ha evacuat a l'hospital comarcal d'Olot.

Aquest accident de trànsit ha tingut lloc a l'altura del quilòmetre 76 i ha causat el tall d'un carril de la via, segons el Servei Català de Trànsit.

Els Mossos d'Esquadra han perseguit el vehicle que anava en sentit contrari per l'autovia i l'han interceptat, set quilòmetres després, a Begudà, al quilòmetre 81 d'aquesta via ràpida.

La dona que anava al volant ha donat negatiu tant a les proves de detecció de drogues com a la d'alcoholèmia. Aquesta té 61 anys i ha acabat denunciada per ser la presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària per la conducció temerària. El vehicle de la conductora infractora ha acabat immobilitzat pels Mossos de Trànsit.