Es doblen les conciliacions laborals a Girona durant el 2021

Els jutjats socials gironins treuen fum. L’any passat van resoldre 4.269 assumptes, més del doble que l’any anterior. És un volum de feina superior al que han atès aquests òrgans gironins durant els últims cinc anys, i això ha comportat un augment important de la congestió. De fet, la social és la jurisdicció més congestionada juntament amb la civil.

Una de les conseqüències d’aquest augment dels assumptes socials és l’endarreriment en la seva tramitació i posterior resolució. En aquests moments, l’espera per resoldre un acomiadament als tres jutjats socials de Girona pot arribar a l’any, i es pot allargar més per qüestions administratives. Això fa que, segons l’advocat Mateu Marcó, molta gent, tant el treballador com l’empresa, prefereixin arribar a un acord que esperar que arribi la sentència. «Normalment acaba essent una bona opció, perquè s’arriba a un acord que és a mig camí entre ambdues postures i és una manera d’assegurar el pagament», explica. «A més, d’aquesta manera també s’intenta agilitzar els assumptes del jutjat», aclareix.

En xifres, durant el 2021 els jutjats gironins van resoldre satisfactòriament 808 acords de conciliació que van evitar l’inici d’un procés judicial. Es tracta d’una xifra que dobla la de l’any anterior, que va arribar als 459, i que també és superior a la de 2019, quan van fer-se’n 513.

Els quatre jutjats socials que hi ha a la província de Girona (Tres són a Girona i el quart és a Figueres) van atendre el 2021 una mitjana de 964 assumptes i van emetre més de 400 sentències cadascun. Els de Girona són els que tenen més càrrega de feina, perquè atenen un nivell molt superior d’assumptes. Precisament, una de les demandes dels operadors jurídics gironins és la de posar en marxa un quart jutjat social a Girona que pugui descongestionar els altres tres. De moment, el jutjat compta amb un reforç.

Seqüeles de la pandèmia

Durant el primer any pandèmic els procediments laborals als jutjats van girar al voltant dels ERTO, però el volum de casos judicials va baixar. «Nosaltres vam notar una pujada sobretot de consultes referents a ERTO però no de procediments judicials», explica l’advocat. Passats els mesos i els anys, comencen a sortir les seqüeles i el volum dels conflictes ha anat pujant. Les dades que recull el Consell General del Poder Judicial mostren que la gran majoria dels assumptes que van atendre els jutjats l’any passat són per conflictes individuals, concretament 3.240, i un altre tros del pastís de l’enduen les demandes formulades a la Seguretat Social per temes d’afiliació, cotització, prestacions, accidents de feina, malaltia o incapacitats, per exemple. Els jutjats van resoldre 1.003 casos d’aquesta mena. En el cas dels conflictes col·lectius, on no es fa reclamació de quantitat sinó que s’inicien per reclamar els drets i interessos d’un grup de treballadors, se’n van resoldre 26, el doble de l’any anterior.

Pel que fa als assumptes relatius als acomiadaments, se’n van resoldre 1.841, dels quals, quasi la meitat van ser conciliacions i que, per tant, no van arribar a judici. A més, hi va haver 288 casos de desistiments, és a dir, que la part interessada va decidir no tirar endavant el procés. Van ser 459 els casos que van acabar amb una sentència, dels quals 288 van ser favorables al treballador, 59 favorables en part i 112 desfavorables. També es van resoldre 118 assumptes més que van acabar amb arxiu o que van ser traspassats des d’altres òrgans judicials.

Un miler d’acomiadaments

Durant l’any passat els jutjats socials van dur 1.491 procediments d’acomiadament, pels quals es van pactar 10.600 euros en conciliacions i només 5.402 van ser dictats per sentència.

De tots els assumptes que van dur a terme, els demandants van percebre un total de 20.725 euros. D’aquests, més de 13.200 euros van ser acordats en conciliacions en conflictes individuals, i 7.500 euros van ser dictats per sentència. Finalment, els casos de reclamacions derivades de contracte de treball, es van acordar 2.555 euros per conciliació, i 2.095 més per sentència.