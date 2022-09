Per commemorar el Dia Mundial de la Fisioteràpia el Col·legi de Fisioterapeutes ha organitzat una sèrie d’activitats. Enguany s’ha unificat l’activitat a tot el territori, amb una cursa d’orientació per grups a les diferents localitats. La cursa, que tindrà una durada de dues hores i serà amb equips d’entre dues i cinc persones, consistirà en trobar unes balises amagades i respondre preguntes sobre la fisioteràpia en el recorregut per cada poble o ciutat. A Girona es farà el 2 d’octubre i el preu de la inscripció, amb beneficis solidaris, és de cinc euros.