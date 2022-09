Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va deixar dos homes ferits en una baralla en un pis d'Olot i que al cap d'una setmana, en va robar un altre a punta de ganivet.

En un dels casos l'agressor i la víctima eren coneguts. Els fets són del 22 i el 29 d'agost.

Els agents de la Unitat d'Investigació d'Olot van identificar-lo, van emetre una ordre de detenció i el dia 13 de setembre va acabar arrestat a l'hospital comarcal de la Garrotxa després que els treballadors truquessin del seu comportament agressiu a Urgències.

El detingut és un home de 36 anys a qui acusen de ser presumpte autor d’un delicte de lesions i un delicte de robatori amb violència i intimidació. El detingut, a qui li constaven antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial el dia 14 de setembre i el jutge d'Olot en va decretar la llibertat amb càrrecs.

El primer dels fets va passar el dia 22 d’agost, pels volts de les vuit del matí quan la Policia Municipal d’Olot va rebre l'avís d'una baralla en un pis situat a l’avinguda de Girona. En la baralla van resultar ferides dues persones, una per arma blanca i l’altra amb contusions lleus. L'agressor va fugir.

Ordre de detenció

Els investigadors dels Mossos va fer gestions per esbrinar qui hi havia al darrere i finalment, van aconseguir identificar-lo i van emetre una ordre de detenció contra el presumpte autor del delicte de lesions.

El segon dels casos és el robatori violent i es remunta al 29 d’agost al migdia. En aquest cas la víctima sortia d’un bar de la carretera Tries d’Olot quan un home el va amenaçar amb un ganivet i després el va colpejar a la cara. En total, li va robar 50 euros. En aquest cas la víctima, segons la policia, coneixia la identitat de l’autor i va facilitar-la als Mossos.

La policia llavors va comprovar que el presumpte autor seria el d'ambdós fets violents, el del dia 22 i el del 29 i per tant, el podien acusar d'ambdós delictes.

Finalment, el 13 de setembre es va produir la detenció. El curiós del cas és que tot va començar per un avís als agents de la comissaria d’Olot des de l'hospital comarcal de la Garrotxa. Els van dir que a Urgències hi havia una persona molt alterada i agressiva. Quan els agents van arribar, van identificar l’home i van comprovar que li constava l’ordre de detenció emesa pels agents d’investigació amb motiu dels dos delictes i va quedar arrestat per ambdós fets.