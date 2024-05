Sindicats de Mossos denuncien "aglomeracions" als vestidors de la Comissaria de Trànsit de Girona

Els sindicats de Mossos d'Esquadra SAP-FEPOL i SME-FEPOL han presentat avui una denúncia a Inspecció de treball de la Seguretat Social on denuncien que els agents "s'amunteguen" als vestidors per la manca d'espai a la Comissaria de trànsit de Girona. Segons indiquen en un comunicat, el Departament d'Interior "no ha dubtat a incomplir la normativa sobre prevenció de riscos i salut laboral, per encaixonar totes les taquilles en qualsevol lloc disponible". Concretament, denuncien que la zona de canviadors s'ha col·locat en zones de pas, sense banquetes per seure-hi, fet que fa "enormement estressant el seu inici o final de servei", expressen.

"Aquest és un nou exemple de la manca de previsió i de planificació amb la qual treballa o gestiona el Departament d’Interior diàriament el cos de mossos d’esquadra", rebla el comunicat, que exigeix al Departament i a Infraestructures que corregeixi la situació i posi solució a una "situació vergonyosa" que "en cap cas s'hauria d'haver produït".