Tretze detinguts a Girona per pertanyer a una organització criminal que feia de "majorista de droga" entre Catalunya i Europa

La policia espanyola i l'Europol van desarticular el 23 d'abril una organització criminal amb base a Barcelona que traficava amb marihuana entre l'Estat i Europa. Es van detenir 54 persones que exercien de majoristes de droga per a organitzacions estrangeres i que blanquejaven els beneficis obtinguts principalment amb inversions immobiliàries. A Barcelona es van arrestar tretze persones, tretze més a Girona, dos a Tarragona, dos a Màlaga, dos a Granada, nou a Finlàndia, cinc a Suècia, cinc a Alemanya i quatre a França. Es van fer divuit escorcolls entre les províncies de Barcelona, Girona, Tarragona i Granada, on es van intervenir 34.000 euros en efectiu, 3.000 euros en criptoactius, més de 600 quilos de marihuana i milers de plantes.

Els membres del grup contactaven amb organitzacions criminals estrangeres a les quals proveïen la droga perquè la venguessin als seus països. La policia espanyola ha destacat que l'organització utilitzava la violència per dur a terme la seva activitat, fet que ha requerit la col·laboració d'agents especialitzats per fer les detencions.

La investigació es va iniciar quan els agents van identificar l'organització, radicada a la demarcació de Barcelona, que portaria anys traficant grans quantitats de marihuana entre l'Estat i Europa. La banda, vertebrada en forma de clan familiar, mantenia plantacions de marihuana en diferents províncies, algunes en llocs aïllats i cases ocupades per tal de dificultar l'acció policial. Després d'un any i mig, els investigadors van poder localitzar diverses plantacions cuidades per membres del grup, així com els seus domicilis.

El grup seguia els paràmetres de l'anomenat 'clan-based crime' de l'Europol, és a dir, estructures criminals organitzades per llaços de sang que asseguren la lleialtat dels seus membres i dificulten la intervenció policial per la seva relació familiar. El líder era l'encarregat de tancar les operacions de venda de droga a organitzacions estrangeres i donava les instruccions a la resta. Un altre dels membres, conegut com "el dimoni", havia estat a la presó per assassinat el 2007 i era l'encarregat de les accions violentes del grup, en les quals es feien servir armes de foc. De fet, en els escorcolls es van trobar cinc armes de foc i pistoles elèctriques.

Adaptació

Amb els anys, l'organització havia canviat la seva manera de funcionar. Van començar amb la venda d'heroïna però després van passar al conreu i venda de marihuana i es van introduir en el mercat internacional. Els diners els blanquejaven amb inversions immobiliàries i invertien els beneficis en criptomònades. Així, arran de l'operatiu, es van bloquejar vuit propietats immobiliàries valorades en 1.555.000 euros.