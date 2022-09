Milers d’abonats de Movistar de les comarques gironines fa tres dies que no tenen fibra òptica ni cobertura i que, per tant, no poden fer trucades ni navegar per Internet. Tot plegat, arran d’un accident entre tres camions a l’AP-7 el dimarts al matí que va cremar un cable de fibra òptica a l’altura de Sarrià de Ter.

Des de la companyia telefònica van afirmar ahir al Diari de Girona que a partir d’avui quedaria restablerta la línia, després de més de 48 hores sense connexió des de l’aturada.

La incidència va afectar municipis d’arreu de la província, arribant a Empuriabrava, Olot o Torroella de Montgrí, entre d’altres. Veïns de les diferents localitats van quedar afectats pel tall de subministrament, que no només va afectar particulars, sinó a empreses i edificis municipals d’arreu de Girona.

Des de l’Institut Català de la Salut van informar ahir via Twitter d’un tall de comunicacions a tots els centres de l’Àrea Bàsica de Sarrià de Ter per l’accident de tres camions a l’autopista, que va afectar la telefonia i xarxa dels centres.

⚠ Us informem que hi ha hagut un tall de comunicacions a tots els centres de l'Àrea Bàsica de Sarrià de Ter per un accident de trànsit succeït ahir a l'AP7, pel trencament d'un cable de fibra.



En aquests moment hi ha afectacions en la telefonia i/o la xarxa dels centres. — ICS Girona (@icsgirona) 22 de septiembre de 2022

L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis també va comunicar-ho mitjançant una piulada, en la qual informava de talls a la línia de cobertura mòbil que arriba al municipi, fent palès que estaven treballant-hi per resoldre-ho al més aviat possible.

L'empresa de telefonia Movistar té una incidència amb la cobertura de mòbil fet que produeix talls a la línia. Estan treballant per resoldre el problema en les properes hores.#santjuliaderamis pic.twitter.com/zVJbc7nPUZ — Sant Julià de Ramis (@sjramis) 22 de septiembre de 2022

Des de Movistar expliquen que, malgrat que l’accident va cremar el cable de fibra òptica, la cobertura a diferents municipis també va quedar afectada. De fet, al tram entre Sarrià de Ter i Cornellà de Terri de la C-66 va quedar incomunicat.

Des d’abans-d’ahir que la companyia treballa per posar-hi solució. De fet, per accelerar el procés, es va tallar un carril de l’AP-7 per facilitar la restauració del cablejat. «A mesura que s’arregla, els municipis van recuperant el servei», van declarar.

Alguns banyolins usuaris de companyies com Jazztel, Vodafone o Orange tampoc van aconseguir ahir tenir cobertura. A l’Ajuntament i el servei esportiu Pla de l’Estany, les línies telefòniques no tenien senyal. Fins i tot a l’Esclat del municipi van tenir un tall dimecres a la tarda de tres hores que impedia pagar a través del datàfon.

Hotels aturats a Tossa

D’altra banda, establiments, hotels, apartaments turístics, restauració i hostaleria de Tossa de Mar no tenen servei d’internet de des de dimarts al vespre.

El president de l’Associació d’Empresaris i Restauració de Tossa, Francesc Zucchitello, va assenyalar ahir que la companyia els va assegurar que l’avaria ja estaria resolta avui, però sembla que fins demà no serà així. «Va haver de fer el tràmit l’Ajuntament perquè no teníem cap resposta per part dels operadors», denuncia Zucchitello. «Hi ha un gran enrenou i mala maror entre els empresaris, perquè des del dia 20 no poden prestar cap mena de servei».

Carles Vila, un hoteler del municipi, manifestava ahir la impotència de no poder fer-hi res. «No podem atendre la clientela amb condicions. Totes les reserves s’efectuen en línia i no hi ha manera de gestionar-les. Els clients no poden pagar amb targeta bancària... és un desgavell», va exposar. En una època on tot funciona a través d’Internet, assenyalava que no pot entendre com no hi ha mesures per solucionar com més aviat millor aquestes situacions.