La Catedral de Girona es tornarà a vestir de gala aquest diumenge, 2 d'octubre, per a celebrar una nova ordenació sacerdotal després de dos anys i mig. El nou capellà serà mossèn Carles Sánchez, amb una llarga vinculació al Bisbat de Girona -d'on havia estat delegat de Mitjans de Comunicació- i que des de 2014 era diaca permanent. Actualment està, i seguirà estant, al servei de 22 parròquies de l'Alt i el Baix Empordà. L'ordenació anirà a càrrec de l'arquebisbe de Tarragona, mossèn Joan Planellas, ja que la diòcesi de Girona encara no té designat un nou bisbe després de la mort de Francesc Pardo, el passat 31 de març.

La vida de Carles Sánchez s'ha dividit entre dues passions: la religió i el periodisme. Nascut a Barcelona l'any 1949, Sánchez va començar la seva trajectòria professional en l'àmbit de l'ensenyament, ja que va estudiar magisteri. Després de cinc anys com a mestre, va sentir el "cuquet" del periodisme i va estudiar a l'escola de ràdio. L'any 1973 va entrar a Radio Popular de Mallorca, fins que el 1985 va començar a treballar a Ràdio Popular de Figueres, on va estar-s'hi fins el 1993. Just l'any després, el 1994, es va convertir en el nou delegat de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat amb el bisbe Jaume Camprodon, càrrec que va exercir fins el 2007. Dos anys després, el 2009, Sánchez es va convertir en monjo cistercenc a Solius.

Quan va sortir del monestir volia seguir vinculat al Bisbat, però amb un major contacte amb la gent, i entre 2011 i 2014 va tornar a situar-se al capdavant de l'àrea de comunicació. L'any 2014, a més, va ser ordenat diaca permanent amb el bisbe Francesc Pardo, i des de llavors ha estat al servei de 22 parròquies empordaneses: Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, l'Armentera, Empúries, l'Escala, Montiró, Saldet, Valveralla, Ventalló, Vilacolum, Viladamat, Vilamacolum, Vila-robau, el Far d’Empordà, Siurana, Camallera, Gaüses, Llampaies, Saus, Valldevià, Vilaür i Vilopriu. La previsió és que se'n continuï ocupant al llarg d'aquesta nova etapa.

En una entrevista publicada pel propi Bisbat, Sánchez, que té una filla ja adulta, assegura que afronta el nou ministeri "amb molta il·lusió i ganes de servir les diferents comunitats". Com que ja porta vuit anys servint coma diaca, sap perfectament que "de feina, no en falta". "El diaca té cura de la caritat, del servei litúrgic i de la proclamació de l'Evangeli, i això és el que he intentat realitzar. Personalment estic satisfet, encara que això ho han de dir els feligresos", assenyala. De la vocació diaconal, en destaca "el servei de la caritat", i considera que "és una feina entrenyable pel que té de contacte amb les persones". "Escoltar, aconsellar, ajudar, acollir, visitar els malalts, acompanyar la gent gran, a qui se sent sol... és un servei molt gratificant", indica. Pel que fa al seu nou repte com a prevere, demana a Jesús "que em doni la valentia i el coratge necessari per fer arribar la Bona Nova". "Mentre tingui salut, força i ganes, endavant", conclou.

L'última ordenació viscuda al bisbat de Girona va ser la de mossèn Antoni Coll, el gener de 2020, just abans de la pandèmia. Per tant, la de Sánchez serà la primera ordenació que es fa al Bisbat de Girona en dos anys i vuit mesos. L'anterior havia estat la de mossèn Dagoberto Rojas, l'abril de 2018. Per tant, la Catedral de Girona viurà la tercera ordenació sacerdotal en els últims quarte anys.