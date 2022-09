Prop de 2.800 persones integrants de 318 equips participaran aquest cap de setmana a la novena edició de l’Oncotrail, la cursa solidària de 100 quilòmetres per equips organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic i l’Agrupació Excursionista de Palafrugell. Després d’un any d’aturada a causa de la covid-19 i d’una edició del 2021 marcada encara per les restriccions de la pandèmia, l’Oncotrail recupera aquest any el seu format habitual, amb una sortida conjunta de tots els equips a la plaça de Can Mario de Palafrugell.

El recorregut és circular i està dividit en deu trams que passen per camins de ronda de la Costa Brava entre la platja de Castell de Palamós i la platja de Pals, així com per corriols interiors i de les Gavarres. Els equips podran fer relleus en els diferents punts de control, però sempre hi haurà d’haver com a mínim quatre membres en marxa. El recorregut es pot fer corrent o caminant i es preveu que els primers classificats aconsegueixin acabar la cursa en un termini d’unes vuit hores, mentre que els darrers podrien arribar a Palafrugell l’endemà diumenge a les dues de la tarda. Aquest any, com a novetat, el cronometratge es farà per GPS. Cada equip disposarà d’un tracker que haurà d’estar sempre en mans dels membres de l’equip que estiguin en cursa. Als punts de control serà imprescindible passar el tracker als companys que facin el relleu. D’aquesta manera es podrà fer un seguiment en directe de la cursa sabent en cada moment en quin punt del recorregut es troba cada equip. L’evolució dels equips es podrà seguir en directe des del web oficial.