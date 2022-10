L’autodenomitat Comitè de Defensa de la República (CDR) de Girona també va convocar una manifestació ahir a dos quarts de vuit del vespre a la plaça 1 d’Octubre. L’activitat va reunir 300 persones. «Sortirem als carrers per recordar que vàrem votar i vàrem guanyar. Que som cicatriu i poble. I que els seus cops i la seva repressió no ens aturaran», van manifestar des de les xarxes socials. Durant la manifestació es va cremar un ninot del president Pere Aragonès, que van posar dins d’un contenidor juntament amb una bandera espanyola i un cartell de la taula de diàleg. També va llegir-se un manifest que criticava ERC, Junts i la CUP per haver «menystingut del tot el mandat de l’1-O».