La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, s'ha reunit amb alcaldes i candidats de Junts a les comarques gironines per defensar la necessitat de romandre al Govern. Davant la consulta als militants del partit, que entre dijous i divendres hauran de decidir si Junts abandona o no l’executiu, Alsina defensa que marxar a vuit mesos de les eleccions municipals «és un salt al buit que ens deixa desprotegits». Així doncs, considera que poder comptar amb els consellers de Junts i les seves polítiques «és una peça completament transcendental per a Junts, i com a projecte polític no hi podem renunciar».

Per a Alsina, la sortida de Junts del Govern representaria «posar el comptador a zero i tornar a l’any 2012», a més de deixar «les mans lliures a Pere Aragonès perquè no tiri endavant una agenda a favor del projecte independentista». També significaria, des del seu punt de vista, «deixar perdre tot el patiment i sacrifici acumulat durant tantes i tantes persones que durant els últims anys han hagut d’anar a l’exili, han estat presos polítics o han patit algun tipus de repressió». De la mateixa manera, adverteix que obriria la porta al fet que «els partits del 155 entrin a les nostres institucions», en clara referència al PSC. La consellera opina que mantenir-se al Govern no és una opció còmoda per a Junts, sinó difícil, però defensa que el partit sempre ha posat per sobre els interessos de país «i aquest cop no pot ser diferent». La reunió s'ha celebrat aquesta tarda a la plaça U d’octubre de Girona. Entre altres, hi han assistit l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, l’alcalde de Palol de Revardit i president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Camps, l’alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, l’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, l’alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura, i l’alcalde de Llambilles, Josep M. Vidal.