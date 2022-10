La predicció meteorològica per aquest dijous 13 d'octubre a les comarques gironines apunta a una jornada que s'aixecarà amb bandes de núvols alts d'oest a est del territori, alhora que també hi haurà intervals de núvols baixos. A partir de llavors el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat en general. No s'esperen precipitacions. Temperatura mínima similar o lleugerament més baixa. Temperatura màxima lleugerament superior a la d'aquest dimecres.