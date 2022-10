Un total de 98 equips d’entre quatre i sis ciclistes – deu més que l’any passat- participaran aquest dissabte en la sisena edició de l’Oncobike, una cursa solidària en BTT organitzada per la Fundació Oncolliga Girona que recorre camins i pistes de la Vall de Llémena, a cavall entre les comarques del Gironès i la Garrotxa. Per sisè any consecutiu, el centre neuràlgic de la prova estarà situat a la localitat de Sant Gregori, que acollirà la sortida i l’arribada, i els equips podran optar entre dos recorreguts: 200 km o 147 km. Els diners que es recullin amb aquest esdeveniment esportiu i solidari es destinaran a finançar el servei d’Estètica Oncològica Integral que l’Oncolliga ofereix als malalts de càncer, amb la finalitat de prevenir i minimitzar els efectes secundaris que els tractaments oncològics tenen sobre la pell i les mucoses dels malalts, especialment de les dones que pateixen la malaltia.