La Guàrdia Civil de Cadis investiga un dipositari judicial de Jerez com a presumpte autor d'un delicte d'apropiació indeguda i un altre d'estafa en la venda il·legal de 14 cavalls de pura raça espanyola, un d'ells a les comarques gironines. L'investigat, propietari d'un centre hípic de Jerez, va rebre 38 animals en òptimes condicions, per a la seva cura i subhasta en lots, però el mal estat que posteriorment presentaven va provocar que 14 dels cavalls es retornessin. Un cop retornats pels seus adjudicataris, però, va tornar a vendre'ls, sense documentació i sense comunicar als compradors la situació judicial dels animals. La intervenció de la Seprona ha permès recuperar els exemplars, un dels quals a Bèlgica.

La investigació va començar després de rebre el requeriment de l'autoritat judicial per aclarir com s'havia fet la subhasta de 38 cavalls, la majoria de pura raça, després de ser intervinguts al seu propietari en el marc d'una operació al Camp de Gibraltar per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les indagacions de la policia van permetre descobrir que l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA) va entregar els animals perquè els cuidés i els vengués en lots a una empresa de Jerez, com a dipositaria judicial.

En total, es van fer quatre subhastes en lots de 36 animals, ja que un d'ells va ser adjudicat a l'esquadró de cavalleria de la Policia Nacional i un altre va morir. Les subhastes es van fer difonent imatges dels animals, realitzades en el moment del dipòsit, quan estaven en un estat «òptim». Res a veure, assegura la policia, amb el que tenien quan es van entregar als nous propietaris, que a més havien de fer-se càrrec de les despeses de manutenció i cures durant el temps que van estar a les instal·lacions del dipositari.

Tant és així, que un dels nous propietaris va renunciar a endur-se els 14 animals pels quals havia pugnat i pagat, perquè el seu estat no es corresponia amb el que mostraven les fotografies. El propietari de l'hípica va decidir revendre'ls sense comunicar als compradors que la transacció no era legal i que no tenia cap títol de propietat que li permetés. La policia va inspeccionar un total de 12 explotacions equines a Cadis (7), Algesires (2), Sevilla (1), Jaén (1) i Girona (1), amb el suport de les unitats del Seprona d'Andújar i Figueres, i van localitzar els 14 animals, un d'ells a Bèlgica.