La nova edició del Voluntariat per la Llengua del Pla de l’Estany compta amb un total de 25 participants, entre voluntàries i aprenents. Es tracta de vuit parelles i tres trios que es van conèixer fa pocs dies durant l’acte de presentació del programa, que va tenir lloc al Casal Cívic i Comunitari de Banyoles.

Els participants es trobaran, des de l’octubre fins a mitjans de gener, amb el compromís de reunir-se durant una hora setmanal per parlar en català sobre temes d’interès comú. A més, podran gaudir d’activitats que es fan a tota la comarca o bé aprofitar alguns dels descomptes que els ofereixen els establiments col·laboradors, alguns dels quals també són punts de trobada.

El Voluntariat per la Llengua ofereix dues modalitats: presencial (les parelles han d’assistir al lloc de trobada que hagin acordat) i virtual (les trobades es fan per Internet, a través de videotrucades). Enguany encara no hi ha cap grup de conversa, però si hi ha demanda se n’oferirà un.