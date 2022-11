En la interpel·lació parlamentària al Govern sobre les prioritats del seu departament, Balcells també va defensar el nou model basat a potenciar els rols d’altres categories i va posar en dubte la necessitat d’incrementar la plantilla mèdica. «Jo em pregunto: és veritat que falten tants metges?». Sobre això va dir que l’atenció primària ha de ser «racional» i va concretar que la infermeria podria tenir més pes però el model actual «no ho permet», sobretot en l’atenció domiciliària, residencial i del pacient crònic. Finalment, Balcells considera que no hi ha «tanta fuga de professionals» a altres països. El sindicat Metges de Catalunya considera que és un «error» ignorar l’escassetat d’efectius mèdics i la llista d’especialitats deficitàries que hi ha actualment davant la demanda assistencial creixent, entre altres motius.