Només un 30% dels gironins que s’han divorciat enguany han anat per la via judicial

Des que va començar l’any fins a finals de setembre 1.070 matrimonis gironins han decidit divorciar-se, una xifra bastant semblant a la que va registrar-se l’any passat (1.093), però per sota de la de 2020, en plena pandèmia de coronavirus (1.121).

Les dades que proporciona trimestralment el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) mostren que durant el tercer trimestre de l’any (entre juliol i setembre) es van divorciar 302 gironins, dels quals la majoria ho va fer de mutu acord (197), com sol ser l’habitual.

Aquests mesos són els que menys divorcis registren, pel fet de coincidir amb períodes vacacionals. Amb tot, comparat amb el mateix període de l’any passat, les dissolucions pactades s’han incrementat.

D’altra banda, durant el tercer trimestre una dotzena de matrimonis s’ha separat.

Si mirem les xifres per jutjats, els de Girona són els que més demandes de divorci han rebut, concretament 91, i de les quals 56 van fer-se per acord mutu. Figueres és el segon partit judicial amb més dissolucions, amb 56, i de les quals 35 van fer-se sense passar pel jutjat. A Santa Coloma de Farners s’han firmat 30 dissolucions pactades i només 8 de contencioses. No hi ha hagut cap jutjat gironí que no hagi rebut una demanda de dissolució.

Pel que fa al registre de parelles estables de Catalunya, s’han produït sis ruptures, una menys que durant el trimestre anterior. Des de principis d’any una quinzena de gironins han trencat la seva relació. A nivell català ho han fet 222 persones.

Pel que fa a les nul·litats, no se n’ha presentat cap petició a Catalunya durant el tercer trimestre. En canvi, durant aquest any ho han demanat 10 matrimonis catalans.

D’altra banda, al llarg de l’any també han disminuït un 12% les demandes de modificació de guarda i custòdia de fills de matrimonis separats respecte de l’anterior trimestre. Entre juliol i setembre s’han presentat 176 demandes d’aquest tipus, dels quals curiosament n’hi ha hagut tantes de consensuades (88) com de contencioses (88).

En canvi, els tràmits de modificacions de mesures, que es demanen al jutjat quan un dels progenitors vol canviar un dels acords d’una custòdia com ara el règim de visites, la pensió alimentària o les pernoctacions, continuen sent majoritàriament contencioses. Durant aquest període s’han presentat 107 demandes als jutjats gironins. Els de Girona i Figueres són els que van rebre més demandes d’aquest assumpte.

A Catalunya s’han presentat un total de 3.261 demandes de divorci durant el tercer trimestre i 11.609 des d’inicis d’aquest any.

Finalment, durant l’any es van presentar cinc demandes de privació o suspensió del règim de visites a un dels progenitors a Catalunya, de les quals se’n van concedir quatre.

Al conjunt de l’Estat, des de principis d’any es van divorciar 66.386 persones i 2.709 més es van separar.