El jutge més mediàtic de Navarra aterra a Girona

El jutge més mediàtic de Navarra canvia de destí. Era un secret de domini públic i ara ja s’ha consumat. El titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de Pamplona, Fermín Otamendi Zozaya, que està de baixa des de l’abril i que en la seva absència el seu jutjat va rebre la visita del servei d’Inspecció del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) degut, sembla, a la quantitat de causes paralitzades i en les que acumulava retards considerables, abandonarà pròximament la Comunitat Foral. El Butlletí Oficial de l’Estat del passat 2 de desembre de 2022 va publicar la sortida del magistrat Otamendi al jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona. És a dir, ja no es dedicarà a la instrucció penal sinó als litigis que tinguin relació amb tota mena d’administracions públiques.

Otamedi se’n va de Navarra sense ni tan sols acabar una de les últimes causes més rellevants que investigava, com ara el cas Davalor, que fins i tot va provocar la dimissió i sortida del Govern de Navarra del ja per llavors conseller Manu Ayerdi.

La seva manera d’actuar ha aixecat polseguera entre els principals intervinents del Palau de Justícia i també li havia comportat friccions no només amb advocats/des sinó fins i tot amb el mateix personal del seu jutjat, un dels que més interinitat pateix dels òrgans judicials navarresos. Habitual de la primera línia de les reivindicacions de jutges i magistrats, la fama mediàtica i de jutge implacable i controvertit es va originar per la seva manera particular d’instruir alguns casos judicials rellevants de la Comunitat Floral.

Otamendi va ser per exemple l’instructor del cas Vizcay, o cas Osasuna, la causa en què es va investigar la denúncia que va presentar l’Osasuna per la sortida sense justificar de 3 milions d’euros del club durant el mandat d’Archanco. En aquest procediment, en el que es va rebre així mateix una denúncia de la Lliga de Futbol Professional després que l’exgerent Ángel Vizcay declarés que part d’aquests diners s’havien destinat al pagament de diversos partits, Otamendi va haver d’afrontar dues situacions pròpies del seu afany peculiar. En una d’elles, fart de les declaracions ofertes per Vizcay, va posar-lo entre l’espasa i la paret en introduir, en una indagatòria davant diversos advocats, si la seva confessió davant la Lliga podia haver-se originat per alguna classe de xantatge. Tot plegat per unes imatges que havia trobat al correu electrònic del seu ordinador i a les quals Vizcay va restar-ne importància. Durant el judici, l’exjugador de l’Osasuna, Sisinio Fernández, va arribar a confessar que una vegada, en una declaració amb l’instructor Otamendi, aquest li va fer parlar per telèfon amb Javier Tebas, president de la Lliga, que va prometre-li cobrir-li el contracte a canvi que expliqués les martingales que havia escoltat del vestuari de l’Osasuna. Cap de les parts implicades va utilitzar finalment aquesta declaració de Sisinio per denunciar el jutge i d’aquest episodi la sentència dictada per l’Audiència de Navarra hi passa de puntetes.

Otamendi també va processar en una operació policial gegantesca a diversos membres de la penya Indar Gorri, als que va investigar durant mesos per desordres públics, disputes i per formar un grup criminal. Finalment, van ser condemnats onze dels 21 seguidors que van ser imputats inicialment per Otamendi.

El magistrat navarrès, que ha justificat en motius personals el seu trasllat a Girona, està inactiu al seu jutjat de Pamplona des de l’abril, poques setmanes abans que el seu òrgan judicial rebés una inspecció del CGPJ per conèixer la situació de diverses causes i si existia alguna anomalia. La resolució del servei d’Inspecció no ha transcendit en cas que s’hagi dictat.

Un altre cas que l’ha acompanyat ha estat el cas Cervera, on va investigar l’exdiputat del Partit Popular, Santiago Cervera, per un suposat intent de xantatge al president de la Caja de Navarra, José Antonio Asiáin. Cervera, que també va dimitir del seu càrrec a la Mesa del Congrés quan va ser detingut, va ser interceptat per agents de la Guàrdia Civil quan recollia una sobre amb una suposada documentació a les muralles de Pamplona, que vist en perspectiva podia haver estat una trampa dirigida al mateix polític. En qualsevol cas Otamendi no va abandonar els intents d’asseure’l al banc dels acusats i Cervera ha recordat diverses vegades les seves desavinences amb el magistrat. Fins i tot, posteriorment, aquest el va demandar per vulnerar el seu dret a l’honor en un article publicat en un diari navarrès.

El jutge també va investigar la causa de la ikurriña desplegada davant l’Ajuntament de Pamplona minuts abans que es llancés el «Chupinazo» i també va ser l’encarregat d’instruir la investigació per saber l’origen de la pilota de goma que va deixar borni un veí de Villava. Va intentar arxivar l’assumpte però no va poder, i fins i tot va dictar una resolució convidant Zudaire a reclamar danys i perjudicis als sindicats convocants de la vaga on es va produir l’incident. El cas Davalor continua obert després de mesos d’investigació i milers de folis de documentació. Ara el seu jutjat l’ocupa una jutgessa substituta, fins que la plaça surti a concurs públic.