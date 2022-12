Els residus industrials creixen un 30% en cinc anys a les comarques gironines

La xifra de residus industrials generats a les comarques gironines ha crescut un 30% en cinc anys (entre 2016 i 2021), segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya. Precisament, aquest organisme acaba d’obrir una nova línia d’ajuts que ascendeix a 2,3 milions d’euros per a empreses que executin projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus industrials. D’altra banda, aquest dilluns, 19 de desembre, començarà el buidatge del polèmic abocador de Vacamorta, que precisament conté residus industrials, tal com estableixen diverses sentències judicials.

Es consideren residus industrials tots aquells materials -ja siguin sòlids, gasosos o líquids- que resulten d’un procés de fabricació o transformació d’un producte, de manera que no poden ser considerats residus municipals. De fet, els residus industrials només poden ser produïts per indústries, i per la seva quantitat i característiques s’han de sotmetre a un model de gestió específic.

La producció d’aquest tipus de deixalles ha crescut durant els últims cinc anys al conjunt de les comarques gironines, tot i que la seva distribució és desigual en funció de la comarca. Segons les últimes dades disponibles, corresponents a 2021, al conjunt de la demarcació es van produir 456.547 tones de residus industrials aquell any. Es tracta d’una xifra sensiblement superior a la de 2016, quan al conjunt de la província s’havien produït 350.394 tones de residus d’aquesta tipologia. Es tracta, per tant, d’un increment del 30,3%.

Per comarques, el Gironès és, amb 147.223 tones, la que va generar una major quantitat de residus industrials l’any 2021. El seu increment respecte les 97.990 tones registrades el 2016 se situa molt per sobre de la mitjana gironina. Això sí, s’ha reduït considerablement el volum de residus perillosos, que l’any 2016 representaven un 22,5% i el 2021 ja només eren un 13,2%.

En segon lloc es troba la Selva, amb 116.163 tones de residus l’any 2021. D’aquestes, n’hi havia 5.572 que eren de matèries perilloses, mentre que el 110.591 corresponien a materials no perillosos. L’increment de residus a la Selva en aquest període de cinc anys, del 29%, es correspon perfectament amb l’increment mitjà de la província.

La tercera posició correspon a la Garrotxa, on el 2021 es van produir 81.333 tones de residus industrials. En aquest cas, l’increment respecte el 2016 va ser de prop del 14%, de manera que es va situar per sota la mitjana.

Més enrere es troben el Pla de l’Estany (37.364 tones l’any 2021), l’Alt Empordà (26.883), el Ripollès (25.040), el Baix Empordà (17.435) i, finalment, la Cerdanya (4.106).

Ajuts de la Generalitat

Ara, la Generalitat vol que les empreses catalanes puguin implementar programes de reutilització i reciclatge d’aquest tipus de residus. Per això, ha obert una convocatòria de 2,3 milions d’euros per tal que les empreses puguin aplicar millors tecnologies per prevenir els residus durant el propi procés de generació; la preparació per a la reutilització i reciclatge de residus i la modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera. A més, també s’hi poden presentar empreses que presentin projectes R+D aplicats a aquest àmbit. Això sí, hauran d’estar centrats en el disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació, en el disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius, així com en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus o materials reciclats.