Màgia al Mas Casadevall

El mag Xevi va desplegar durant tres quarts d’hora el seu bon fer amb tota mena de trucs; amb cartes, amb mocadors, amb barrets, amb un paraigua, amb cordes, amb daus... Va comptar amb el suport, com és habitual, de diversos col·laboradors, voluntaris del públic, que quan ell ho va demanar van sortir a escena per ajudar-lo i van quedar tan sorpresos com la resta dels espectadors del resultat final del número. Màgia en estat pur, amb el particular sentit de l’humor i la llarga experiència que arrossega l’impulsor del Gran Museu de la Màgia de Santa Cristina d’Aro, que aquesta vegada actuava en un recinte igualment especial: la sala d’actes del centre que la Fundació Autisme Mas Casadevall té a Serinyà.

Una trentena d’usuaris del centre van assistir fa uns dies a aquest espectacle, una de les activitats que periòdicament organitza la Fundació per trencar la rutina i afavorir l’entreteniment de les persones que hi viuen i/o que participen en els seus tallers. De fet, no era la primera vegada que Xevi hi actuava: «Ja va venir fa uns anys i va deixar un molt bon record entre els noi i noies», comentava Fina Burset, membre del comitè executiu i vocal del Patronat de la Fundació. Aquesta vegada, Xevi va anar al Mas Casadevall acompanyat per Josep Maria Corretger, com a president de Skal Club Girona, per regalar a tots els assistents a la funció una «llibreta màgica», un joc evidentment màgic creat per l’il·lusionista gironí. Abans de l’espectacle, Xevi i Corretger havien dinat al restaurant del centre, en el qual treballen alguns dels usuaris, amb el president del comitè executiu de Mas Casadevall, Lluís Desoy, el coordinador dels tallers, Joan Josep Verdaguer, i la mateixa Fina Burset. Després de l’àpat, a la gran sala d’actes, va arribar el moment de la màgia per als assistents, amb moments que van crear una especial expectació, com ara quan el mag va «tallar el coll» d’una de les educadores, o quan en les mans d’un dels usuaris, les barnilles d’un paraigua es van transformar en mocadors. En dates properes al Carnaval, el Mas Casadevall va viure «una jornada diferent», en paraules de Fina Burset, que defensa que «s’han de fer activitats d’aquesta mena, que se surten del que és normal». Els aplaudiments que va rebre el mag van evidenciar l’èxit de la proposta.