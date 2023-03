L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) participa en una investigació europea per optimitzar l’ús de medicaments antidepressius en persones diagnosticades amb depressió major. El projecte s’anomena OPADE (Optimitzar i predir l’eficàcia d’antidepressius per a pacients amb depressió severa) i està finançat per la Unió Europea. Hi participen catorze socis internacionals, que treballaran en el projecte durant quatre anys i mig.

La prescripció de fàrmacs a persones amb trastorn depressiu es basa en models estadístics que pressuposen que aquests individus són iguals, i és un cop s’inicia el tractament quan es comprova l’eficàcia o l’aparició de possibles efectes secundaris. L’experiència clínica mostra que medicaments que funcionen bé en alguns pacients són ineficaços o causen reaccions adverses en altres. L’abandonament del tractament o la mala adherència a aquest ronda un 60%, i pot determinar un curs desfavorable de la malaltia a nivell clínic, però també comportar un elevat cost per a la qualitat de vida de la persona amb aquesta malaltia. Hi ha diversos factors que influeixen en la bona o mala resposta individual a un fàrmac, i un d’ells és la base genètica de l’individu. L’objectiu del projecte OPADE és analitzar tots aquests factors per identificar biomarcadors clau en persones amb depressió severa que permetin prendre decisions clíniques personalitzades per cada cas. L’estudi també tindrà en compte l’eix microbiota-cervell, ja que la interrelació entre la microbiota intestinal i l’activitat cerebral està estretament relacionada amb la salut mental i, en concret, amb el trastorn depressiu major. Importància de la genètica Els grups de recerca en Salut Mental i Addiccions i en Genètica Cardiovascular de l’Idibgi s’ocuparan de l’anàlisi genètica i la seva relació amb l’eficàcia dels antidepressius en 350 pacients de cinc països (Espanya, Colòmbia, Holanda, Turquia i Itàlia). Els responsables són la Dra. Eva Frigola, investigadora consolidada del grup de Salut Mental i Addiccions de l’IDIBGI i psicòloga clínica a l’Institut d’Assistència Sanitària; i el Dr. Ramon Brugada, cap del grup de Genètica Cardiovascular de l’IDIBGI i cap del Servei de Cardiologia als Hospitals Josep Trueta i Santa Caterina. La unió de cardiologia i oncologia troba noves teràpies contra el càncer Els altres membres del projecte OPADE s’ocuparan de l’estudi d’altres factors, realitzant anàlisis immunològiques, metabolòmiques, neuroinflamatòries, d’indicadors del microbioma i de marcadors moleculars i no moleculars. Es valorarà l’impacte de totes aquestes vessants en l’efectivitat terapèutica. Per a l’estudi, també s’utilitzaran eines de predicció basades en Intel·ligència Artificial. Eva Frigola destaca que el fet que Girona tingui una de les millors xarxes de salut mental, recentment reconeguda per l'atenció integral sociosanitària, és un punt a favor per a la investigació perquè "ens permetrà millorar les intervencions i podrem treballar amb els pacients d'una forma més coordinada". També valora que el pes del laboratori de genètica, ja que a través de l'anàlisi dels gens "podrem personalitzar més la dosi i els fàrmacs de cada pacient a través dels indicadors biològics que trobem". Tot i que els resultats més significatius no es podran obtenir fins d'aquí a quatre anys, Frigola es mostra optimista: "s'espera que els tractaments farmacològics puguin millorar i que generin menys efectes secundaris". La primera reunió del consorci es va dur a terme els dies 23 i 24 de gener a la seu de la Fundació EBRIS (Institut Europeu d'Investigació Biomèdica de Salerno), a Salerno (Itàlia). La Fundació EBRIS és la coordinadora científica del consorci internacional, que integra centres de recerca, hospitals i empreses de deu països diferents