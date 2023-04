Els Bombers de la Generalitat van efectuar dissabte, a la Regió d’Emergències de Girona (REG), tres serveis de recerca i rescat amb el resultat del salvament de 41 persones en dificultats a causa de la meteorologia adversa durant una sortida al medi natural. 25 d’ells eren menors d’edat que prenien part en activitats organitzades per entitats d’esplai.

A Queralbs, a les sis de la tarda, un grup de 10 adults es va trobar amb problemes durant el descens de Coma de Vaca. Havien agafat el camí de la Canal de Freser i eren a Daixó de Baix, en un punt on no podien ni prosseguir ni tirar enrere, i estaven molls després de ser sorpresos per la tempesta. L’helicòpter amb efectius de GRAE i metge del SEM va volar des de la Seu d’Urgell perquè la màquina a disposició dels rescatadors a Olot no podia enlairar-se pel mal temps. Mentrestant, efectius de GRAE d’Olot i Cerdanyola i bombers del parc de Ripoll es mobilitzaven per terra, per si la proximitat de l’ocàs comprometia un rescat per l’aire. A quarts de vuit del vespre se’ls va trobar i, finalment, se’ls va poder rescatar amb l’helicòpter, que va haver de fer tres viatges.

Mitja hora més tard, també a Queralbs, un grup d’esplai de 21 persones conformat per 17 menors i 4 adults van trobar-se amb problemes a causa del vent a la zona de Fontalba. Cinc dotacions terrestres de bombers dels parcs de Ripoll, Girona i Ribes de Freser van traslladar el grup fins el nucli urbà.

A Sant Aniol de Finestres, un grup d’esplai de 10 persones conformat per 8 menors i 2 adults es va extraviar i va haver d’acampar per causa del mal temps durant la travessa entre de les Planes d’Hostoles i Sant Aniol. A quarts d’onze del vespre, els efectius localitzaven el campament improvisat i van traslladar el grup i el material d’acampada fins el seu destí, una casa de colònies.