La Processó dels Sants Misteris de Campdevànol ha omplert els carrers de la població a ritme de tambors i cornetes dels soldats romans aquest Divendres Sant. És un format únic a Catalunya que inclou passos amb persones que fan de figures estàtiques dalt d'una carrossa, en silenci i representant una escena dels últims dies de Jesús. S'inclouen les escenes de l'Hort de Getsemaní, l'Ecce Homo, el Camí del Calvari i el Davallament de la Creu.

La tradició es remunta als anys 40 i es va escollir aquesta fórmula perquè no hi havia diners per comprar figures, així que van decidir representar-les ells mateixos fent d'estàtues. "Quan els passos arriben a la plaça de l'Església és espectacular", afirma Xavier Puig, un dels membres de l'organització.

A dos quarts de nou del vespre, les carrosses i figurants han sortit del pavelló Mercè Guix i han començat a desfilar pels carrers de Campdevànol. Al capdavant, hi havia els soldats romans, els Armats, que marcaven el pas a ritme de tambors i cornetes. Centenars de persones s'han aplegat per veure l'esdeveniment, un dels més multitudinaris a aquesta localitat del Ripollès que passa per indrets com el carrer Major, la plaça de l'Ajuntament i la plaça de l'Església.

Més expectació

Les carrosses que han aixecat més expectació són les dels figurants estàtics, que resten completament en silenci i representen una escena de Jesús des de dalt d'una carrossa mòbil. Aquestes tres característiques, diuen els organitzadors, la fan "única al món". La processó es complementa amb la banda de música, la imatge de la Dolorosa, el Sant Sepulcre, la Verònica, la Samaritana, Judes, les Tres Maries, els nens amb els improperis i un acompanyament musical de vent i percussió. Després de més de dues hores de recorregut la processó ha acabat a l'església de Sant Cristòfol amb la tradicional composició de passos i música d'artistes locals pròpia de Setmana Santa.

350 veïns implicats

Durant 42 anys, la població se n'havia quedat sense. L'any 2006, però, un grup d'amics van decidir unir forces per recuperar aquesta tradició que mobilitza més de 350 veïns, dels quals uns 250 són figurants i la resta participen en l'organització. Des de llavors s'ha celebrat de forma continuada a excepció de l'aturada per la pandèmia. Entre els papers que s'han representat hi ha el de Judes, que l'ha fet Xevi Hernández, veí del municipi. "Ens ho passem molt bé, el que faig jo és un personatge molt divertit", ha explicat. Ell forma part dels figurants que caminen pels carrers i en el seu cas ho fa sovint "intimidant" el públic amb la mirada. La seva motivació, més que religiosa és col·laborar amb el que es fa al municipi.

Preocupació pel relleu

Malgrat la continuïtat dels últims anys, el que més preocupa a l'Associació d'Amics de la Processó de Setmana Santa de Campdevànol és precisament la falta de relleu. "Quan pleguem els dotze que estem al capdavant no sé com es farà, voldríem ampliar amb més passos, però ara estem per mantenir el que tenim, que ja prou que costa", afima Xavier Puig, membre de l'associació. L'any passat, la processó va aplegar unes 5.000 persones.