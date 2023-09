Un home ha mort atropellat aquesta tarda per un turisme a Camprodon. Els fets han tingut lloc quan passaven vint minuts de les sis de la tarda al passeig de la muralla de la localitat. Segons les primeres informacions, la víctima, un home de 70 anys que anava amb bicicleta, ha quedat atrapat sota el vehicle. Quan els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han acudit a socórrer-lo no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra també han acudit al lloc dels fets. De moment no consta cap detenció, i la policia ha obert una investigació per esclarir els fets.