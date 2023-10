Els pescadors es veuen obligats a fer la veda de sardina malgrat que l'Estat va fer marxa enrere i va anunciar que enlloc dels quatre mesos previstos, la limitació es traduiria en una ampliació de la veda biològica actual al novembre. El motiu: que no s'ha publicat al BOE la modificació del pla de gestió i, per tant, l'ordre anterior continua vigent. El sector espera que la situació es resolgui el més aviat possible i alerta que la situació provoca un "sobreesforç" pesquer d'anxova que, de retruc, n'ha fet abaixar el preu. "Esperem que no triguin gaire o això explotarà", avisa el patró major de la Confraria de l'Escala, Josep Lluís Sureda. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, ho qualifica de "disbarat".

La Generalitat i el sector pesquer es van posar en peu de guerra quan l'Estat va anunciar una veda de quatre mesos (març, abril, octubre i novembre), que se sumava als dos de veda biològica que ja feien. El sector va assegurar que això seria la seva ruïna i fa unes setmanes va decidir fer marxa enrere.

El Ministeri d'Agricultura va aprovar una modificació del pla de gestió de pesca d'encerclament al Mediterrani, que establia –tal i com demanava el Govern- que enlloc de fer una veda de quatre mesos s'ampliaria la veda biològica actual al mes de novembre –quan la sardina adulta està en fase d'engreix- passant de quatre mesos a un mes.

El canvi també incloïa que durant el mes de març es reduiria l'activitat pesquera a quatre dies per setmana. Tant els pescadors com Acció Climàtica van celebrar la decisió estatal però ara critiquen que la lentitud en la tramitació ha obligat, paradoxalment, a aplicar igualment la veda.

Les parts tenien fins al 2 d'octubre per presentar al·legacions a la modificació i l'Estat encara no les ha resolt. Des del Ministeri han assegurat al sector que és qüestió de dies que es publiqui al BOE el canvi però com que això encara no ha passat, l'anterior ordre continua vigent i, per tant, els pescadors no poden pescar sardina.

La situació els obliga a centrar les captures en l'anxova. "Se n'està agafant bastanta a tots els ports; però això suposa un sobreesforç que no convé ni per a la conservació del recurs ni per mantenir els preus", afirma Sureda. I és que aquesta concentració en les captures ha provocat un descens molt acusat del preu d'aquest peix.

Transferir les competències

Tudela, per la seva banda, qualifica la situació de "disbarat" i diu que està provocant la paradoxa que la sardina que acaba a les xarxes s'hagi de llençar morta al mar. "Els nostres pescadors es troben amb una situació impossible", assegura Tudela. En aquest sentit, diu que estan "urgint" al Ministeri que publiqui "l'esmena" el més aviat possible.

"Això és el passa quan es determina què passa a la nostra pesca des d'un despatx de Salamanca", afirma el director general de Política Marítima. "És per això que ara d'alguna manera ens fa demanar amb més força la transferència de competències de pesca a Catalunya, que és l'única manera de fer-ho tot correctament", afegeix Tudela.