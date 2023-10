Dos dels tres regidors de Junts a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) que van dimitir fa deu dies han fet marxa enrere i recuperen la seva acta a l'Ajuntament. Nil Port i Gemma Grabalosa asseguren que ho fan després d'haver rebut les mostres de suport de nombrosos veïns del municipi i per "la necessitat de mantenir viva" la representació del partit a Sant Feliu de Pallerols. Els dos edils van decidir deixar l'acta conjuntament amb el cap de llista, Quim Andrés, fa deu dies, però ara només Andrés ha mantingut la seva posició inicial. L'anunci de la dimissió en bloc es va produir el passat 4 d'octubre i l'argument va ser la "manca d'accés a la informació" per part del govern municipal d'ERC que es va mostrar "sorprès" per la renúncia.

Deu dies després de la decisió que van prendre, Grabalosa i Port han decidit repensar-la i mantenir l'acta al consistori garrotxí. "Seguirem el mandat que ens va fer la ciutadania, malgrat els entrebancs que ens hem trobat i ens podem trobar en el dia a dia", assenyala el comunicat que també denuncia "el poc marge de maniobra" que tenen els edils de Junts per poder millorar "el municipi i la vida dels veïns". Amb tot, l'anunci que han publicat a les xarxes socials no parla de la limitació d'accés a la informació que argumentava la formació quan va decidir tirar endavant amb la dimissió en bloc dels tres regidors. Al poble hi governa ERC amb sis regidors liderats per l'alcalde, Artur Colomer, mentre que Junts compta amb els tres representants, que segueixen figurant a la web de l'Ajuntament com a regidors, també en el cas de Quim Andrés.