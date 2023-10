El Departament de Salut ha nomenat Jaume Heredia com a nou gerent de la Regió Sanitària de Girona i director dels serveis territorials de Salut a la demarcació. Heredia agafa el relleu a Miquel Carreras, que va entrar al càrrec el 2016 i ara el deixa per jubilació. Jaume Heredia és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i especialitzat en Medicina Familiar i Comunitària per la Uniat Docent Girona – Hospital Josep Trueta. També és graduat en dret per la UOC i té un màster en Gestió d'Equips Sanitaris per la Universitat de Barcelona (UB). Fins ara, Heredia ocupava el càrrec de director mèdic a la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.

El relleu a la Regió Sanitària de Girona serà efectiu a partir del dijous 2 de novembre, ja que aquest dimecres és festiu. El nou gerent ha anat combinant tasques de gestió amb les d'assistència al llarg de la seva carrera professional. El 2006 va ser nomenat cap del Servei d'Urgències de l'Hospital Santa Caterina de Salt, fins al 2010. El novembre del 2010 va assumir la direcció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a les comarques gironines. Al juliol de l’any 2015 va retornar a l'activitat assistencial al servei d'Urgències de l'Hospital Santa Caterina i el desembre del 2018 es va incorporar a la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa com a director mèdic, on ha estat fins ara. El nou delegat territorial ha compaginat aquestes activitats amb la docència universitària a la Universitat de Girona (UdG), on ha estat professor associat de la Facultat de Medicina en el període 2013-2016.