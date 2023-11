La unitat del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil ha rebut un increment destacable de denúncies per maltractament animal els darrers mesos. Des del cos assenyalen que l'època de vacances a l'estiu és habitual que incrementin aquests fets, perquè moltes persones deixen les seves mascotes abandonades sense prou menjar ni aigua perquè puguin subsistir. El caporal del SEPRONA i cap de la unitat a Girona, Daniel Frías, explica que es tracta d'un delicte i remarca que la ciutadania cada vegada està més conscienciada en aquest sentit. De fet, per a Frías, aquest és el motiu pel qual reben cada vegada més denúncies. "La gent quan veu un gos patir a ple sol li remou i ens avisa", explica.

Cada vegada hi ha més persones que denuncien maltractament animal a les comarques gironines. La divisió del Seprona de la Guàrdia Civil, que s'encarrega d'aquestes qüestions, ha vist com els darrers mesos hi ha hagut un augment de denúnices. El caporal de la Guàrdia Civil i responsable del Seprona a Girona, Daniiel Frías, explica que no vol dir que hi hagi més casos de maltractament animal, sinó que la gent té més consciència a l'hora de posar-ho en coneixement de les autoritats.

Frías, a més, recorda que la majoria de vegades és la Policia Local de la localitat qui rep l'avís i és qui s'encarrega de posar la denúncia. El caporal assenyala que habitualment acaba amb una infracció, però en cas que es posi en perill la vida de l'animal o que acabi morint, es pot tractar com un delicte. "Si se'l deixa sol, sense els recursos suficients i a la intempèrie, es posa en risc la seva vida. Això és un delicte", remarca.

El SEPRONA es posa en marxa a partir del moment en què rep la denúncia. Frías explica que en la majoria de casos es tracta de veïns que veuen repetides vegades una conducta per part del propietari de l'animal o que el veuen en condicions que no són les millors. A partir d'aquell moment, el cos inicia una investigació per poder determinar si hi ha risc per la vida de l'animal i, si correspon, alliberar-lo.

Llagostera i Girona

En els darrers mesos s'han produït dos casos de maltractament animal a les comarques gironines. El més recent a mitjans del mes d'octubre on dos gats i un gos van aparèixer ferits amb trets d'una escopeta de balins. Un dels gats va morir sacrificat, per recomanació veterinària, ja que un dels projectils el va deixar tetraplègic. Un altre cas que va acabar amb la mort de l'animal va passar a Girona, l'agost passat. En aquesta ocasió, va ser la Policia Municipal la que va denunciar el propietari d’un gos que va morir després de saltar per un balcó a causa de la calor que tenia l’animal. Els fets van tenir lloc en un pis del carrer del riu Freser, al barri de Sant Pau de la capital gironina.

En aquesta ocasió es tractava d'un cadell de només sis mesos i des de feia dies estava tot el dia a la terrassa sense cap ombra i lligat amb una corda. L’animal hauria intentat saltar pel balcó per fugir de la calor i hauria quedat penjat per la corda. Diversos veïns apunten que el propietari hauria marxat de vacances deixant la mascota a casa. La policia explica que havia demanat a un conegut que el cuidés i el deixava lligat per por que saltés, com finalment va acabar fent.