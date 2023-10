La Policia Local de Llagostera investiga tres casos de maltractament animal. Dos gats i un gos han resultat ferits per trets d'una escopeta de balins. Un dels gats ferits fins i tot va acabar sacrificat després de l'exploració veterinària per evitar el seu patiment.

L'informe del veterinari que va atendre aquest últim gat s'explica que es va procedir a la sedació de l'animal per realitzar-li radiografies que van evidenciar la presència d'un balí en l'àmbit de les vèrtebres toràciques que li va provocar una paraplegia i un dèficit d'innervació de la bufeta urinària. Davant d'aquest diagnòstic, es va recomanar la seva eutanàsia per evitar un patiment innecessari a l'animal, informa l'Ajuntament de Llagostera.

Tots els fets han estat denunciats a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) dels Mossos d'Esquadra ubicada a les dependències de la Policia Local de Llagostera que n'investiga l'autoria.

Penes de presó

Per fer-ho ha demanat col·laboració ciutadana i recorda que es tracta d'un delicte tipificat com a greu amb penes de presó per als infractors.

Els casos dels gats han succeït a la mateixa zona del nucli urbà, un fet que podria induir a pensar que es tracta d'un mateix autor, segons ha explicat el sergent de la Policia Local, Adrià Ruano. El cas del gos s'ha produït a la urbanització de la Mata.

Tots els fets han succeït en dates molt pròximes entre sí: el primer va ser el cas del gos, el 20 setembre i els altres dos, els dies 2 d’octubre i 17 d'octubre.

El Codi Penal preveu penes de fins a 18 mesos de presó per maltractament a un animal si implica atenció veterinària i de fins a 24 mesos si es provoca la mort de l'animal i per als casos amb més d'un agreujant, com recorda el cap de la Policia Local.