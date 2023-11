L'Ajuntament de Ripoll ha retirat aquest dimarts al matí per ordre judicial l'estelada que tenia penjada al balcó del consistori. El jutjat contenciós número 3 de Girona va enviar dissabte passat un requeriment a l'Ajuntament perquè, un cop rebuda la notificació, en un termini màxim de 24 hores pengés la bandera espanyola de la façana del consistori i retirés l'estelada. La decisió judicial venia motivada per un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano. Fonts del consistori han explicat a l'ACN que, de moment, no penjaran la bandera espanyola ja que no en tenen cap i l'han hagut d'encarregar expressament i trigarà uns dies a arribar.

En una piulada feta el mateix dissabte a la xarxa 'X', l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va criticar la decisió assegurant que "mentre el govern espanyol fingeix normalitat democràtica i presumeix de plurinacionalitat coordinada i ben avinguda, el seu aparell judicial m'obliga a penjar una bandera espanyola a la façana de l'Ajuntament, sota pena d'inhabilitació". "Som, tot i les aparences, una colònia", lamentava. He demanat als advocats si puc penjar la bandera espanyola a la meva manera, però m'han dit que es consideraria ultratge i podria comportar conseqüències legals...



😅 pic.twitter.com/vvnTeWWY0u — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) 13 de noviembre de 2023 L'Ajuntament de Ripoll, governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, ja va haver de treure l'estelada del consistori per ordre de la Junta Electoral durant la campanya de les eleccions generals del 23 de juliol.