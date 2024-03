Des de principis de gener, la capçalera de Diari de Girona en les dues edicions (paper i digital) ha incorporat un logotip en motiu dels 135 anys del naixement del rotatiu. Aquesta ha estat la primera iniciativa de les moltes que organitzarem per celebrar l’efemèride durant el 2024. La segona fa setmanes que es troba a totes les administracions de loteria i als punts de venda habituals, i en concret impresa als dècims del sorteig de la Loteria Nacional de dissabte 2 de març.

L’organisme que controla les loteries i apostes, Selae, va decidir dedicar el sorteig 18/24 als 135 anys de Diari de Girona i aquest ha estat el motiu dels dècims, com ja ha fet amb anterioritat amb altres diaris, especialment aquells que són centenaris. Selae ha posat a la venda 6 milions de dècims a tot Espanya amb la imatge del rotatiu amb tres portades, dues d’històriques i una d’actual.

Una de les pàgines reproduïdes és el primer número del diari del dissabte 28 de setembre de 1889 amb el nom de Diario de Gerona de Avisos y Noticias fundat per Rafael Masó Pagès, impressor, procurador dels tribunals i polític, que el va dirigir fins a la seva mort, el 1915. La segona imatge històrica és la del primer número en català, editat el 2 de gener de 1932, poc després de la proclamació de la II República. I la tercera és una portada amb el disseny actual de l’edició en paper.

A mesura que avanci l’any anirem informant dels actes de celebració de l’aniversari que culminarà amb una gran festa que coincidirà amb la gala de la tercera edició dels Premis Diari de Girona.

Durant tots aquests mesos explicarem la història del diari i com és de diferent l’ofici d’informar en l’actualitat respecte a ara fa 135 anys i totes les millores que ha incorporat el sector, revolucionades especialment amb l’aparició d’internet, que ho va capgirar tot i ens va donar una plataforma per poder comunicar de manera gairebé il·limitada en volum i espai. Diari de Girona va ser el primer de la província en oferir una edició digital que va permetre arribar a qualsevol racó del món, obrint una dimensió fins aleshores desconeguda. Era el 18 d’octubre de 1999, tres anys després de l’entrada al grup Prensa Ibérica, que va adquirir el diari el 20 de juny de 1996. En aquest any també explicarem la història de les comarques de Girona i els canvis que ha experimentat la societat des d’aquell llunyà 28 de setembre de 1889. Moltes gràcies a tots els que han fet possible haver arribat als 135 anys: lectors, treballadors, anunciants i col·laboradors.