Les noves plaques solars de la Generalitat permetran estalviar 14.000 euros anuals

El govern de la Generalitat està instal·lant 143 noves plaques fotovoltaiques a la teulada de la seva seu al centre de Girona, que permetran incrementar l'autoconsum fins al 95% i estalviar uns 14.000 euros anuals en la factura energètica. Segons ha explicat la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, aquestes noves plaques suposaran una potència de 60 kW, que se sumaran als 54 panells que ja s'utilitzaven des de fa temps per abastir el Centre de Processament de Dades. Des del Govern català calculen que les noves plaques permetran produir més de 90.000 kWh, el que suposarà un estalvi mediambiental de més de 22 tones de CO2 anuals. La instal·lació d'aquestes noves plaques s'emmarca en el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat 2023-2027, que es va aprovar l'any passat. Cañigeral ha destacat que els edificis i equipaments de la Generalitat volen ser un reflex del seu compromís amb la transició energètica.

De la seva banda, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha assenyalat que a les comarques gironines hi ha unes 17.000 instal·lacions d'autoconsum en servei, que representen un 17% del conjunt de Catalunya, malgrat que la demarcació representa només un 10% de la població. El conseller ha indicat que l'administració catalana ha estat "pionera" en l'adopció de mesures per fomentar i impulsar l'autoconsum fotovoltaic, començant per les cases unifamiliars però amb l'objectiu de potenciar ara l'autoconsum col·lectiu i industrial, així com les comunitats energètiques. Mascort ha agraït la conscienciació tant de la ciutadania com de les empreses, i ha indicat que és un orgull "tenir una societat tan compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic".

Ús de l'aigua freàtica per a les cisternes

A banda de les plaques fotovoltaiques, l'any 2021 es va iniciar a la seu de la Generalitat a Girona el projecte de recuperació d’aigua freàtica per a l’abastament de les cisternes dels wc i urinaris. Aquesta actuació suposa un estalvi anual de més de 2.000 m3 d’aigua de comptador, el que representa aproximadament un 20% del consum total de l’edifici, i un estalvi de gairebé 2.000 € l’any 2023.