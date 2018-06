La ciutat del Clownia més internacional espera l'arribada dels seus habitants

La ciutat llunyana del Clownia ja està preparada per construir, des de dijous i fins diumenge, un espai de projecció, reflexió i canvi. Sant Joan de les Abadesses acull el festival dels Txarango, un esdeveniment que neix entorn de la música, però que incorpora diverses disciplines amb l'objectiu de contribuir a la transformació de la societat a través de la cultura.

L'edició d'enguany s´ha consolidat com una de les més internacionals, amb les actuacions com la dels australians The Cat Empire, amb la seva particular proposta de barreja entre el jazz i l´ska, els colombians Doctor Krapula, els holandesos Bazzookas, i fins i tot opcions menys conegudes com els alemanys Bukahara.

A més, el Clownia compta també en aquesta edició amb els seus creadors, Txarango, acompanyats d'alguns dels artistes més ben valorats del panorma nacional en llengua catalana, com Els Catarres, Roba Estesa, Auxili o l'excantant d'Obrint Pas, Xavi Sarrià, que rodarà per la majoria dels festivals del territori amb el seu nou projecte en solitari, Amb l´esperança entre les dents.

Les actuacions dels caps de cartell es concentraran entre el divendres 29 i el dissabte 30 de juny a l'escenari principal, mentre que la resta de grups tocaran repartits ens els quatre escenaris.

Tot i que el festival va exhaurir les entrades ja fa dos mesos, aquells que se n'hagin quedat sense podran gaudir-ne igualment, amb les actuacions gratuïtes que s'oferiran durant els quatre dies a l'escenari de la Plaça Major, com la dels lleidatans Koers, El Pot Petit o Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic.

A més, el Clownia ofereix una assortit d´activitats molt ampli durant tot el dia, ja que el model del festival va més enllà dels concerts. A partir de la música, i a través del teatre, el ball o la formació, el Clownia va néixer com un projecte dels Txarango per convertir-se en una petita ciutat amb uns valors per a contribuir a la transformació social.

Per això, es va crear l´Espai Consciència, una zona del festival oberta els dies 29 i 30 i dedicada a la realització de 4 xerrades i 4 tallers per tractar els eixos ideològics del festival. El tema principal d´aquesta edició és "Ser iguals vol dir ser igual de diferents" una frase extreta de la cançó del grup garrotxí El tren del temps, i anirà dedicada a Guillem Agulló, el jove valencià assassinat per l´extrema dreta fa 25 anys, i totes les víctimes del feixisme.



Feminisme i futbol



Les xerrades tracten temes molt amplis, des del feminisme fins a la transformació de la societat mitjançant el futbol, que se centra en l´anàlisi del model del club alemany Sankt Pauli. També es parlarà sobre l´acció social als països en conflicte i sobre el feixisme.

Els tallers promouran una actitud més activa del públic i se centraran en les injustícies de la producció tèxtil, dansa africana per a apreciar el propi cos, desconstrucció de l´amor romàntic i racisme.

Aquesta zona comptarà, a més, amb una fira d´entitats, amb 20 parades per aproximar el públic amb aquests actors socials i la seva tasca, una zona de descans i de bar, i propostes d´art en viu.

Les propostes aniran de la mà de diferents artistes que pinten amb tècniques diferents: Sara Reig, Elías Taño, Sara Gálvez i Toni Cuartero. Per finalitzar el festival, el dia 1 de juliol se celebrarà una paella solidària a partir de les 14h a la plaça Barcelona, de la qual es destinaran els beneficis a la plataforma No Callarem, a favor de la llibertat d´expressió.