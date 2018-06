Boaventura de Sousa Santos, referència de la nova esquerra, imparteix lliçons a la UdG

El catedràtic d'Economia jubilat de la Universitat de Coimbra Boaventura de Sousa Santos dirigirà a Girona del 2 al 6 de juliol el seminari "Las epistemologías del sur", organitzat per la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la UdG.

Considerat un intel·lectual amb reconeixement internacional en l´àrea de les ciències socials, popular per la seva participació en diverses edicions del Fòrum Social Mundial, ha escrit i publicat àmpliament en els àmbits de la sociologia del dret, la sociologia, la política, l'epistemologia, els estudis postcolonials i sobre temes de moviments socials, globalització, democràcia participativa, reforma de l'estat i drets humans. És un intel·lectual de referència en bona part de la nova esquerra mundialista.

Entre les seves publicacions més recents hi ha Decolonising the University, Cambridge Scholars, 2017; Justicia entre Saberes: Epistemologías del Sur contra el Epistemicidio, Morata, 2017; As bifurcações da ordem. Revolução, cidade, campo e indignação, Cortez, 2016; Democracia y transformación social, Siglo XXI/Siglo del Hombre, 2017; La difícil democracia, Akal, 2016, o Épistémologies du Sud, Desclée de Brouwer, 2016.

Boaventura de Sousa Santos (Coimbra, 1940) també és Distinguished Legal Scholar de la Universitat de Wisconsin-Madison i Global Legal Scholar de la Universitat de Warwick, Director del Centro de Estudos Sociais de la Universitat de Coimbra i coordinador científic de l´Observatório Permanente da Justiça. Actualment dirigeix el projecte de recerca ALICE - Miralls estranys, lliçons imprevistes: definint una nova manera d'Europa per compartir experiències del món, un projecte finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC).