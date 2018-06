L'Outdoor Summer de Lloret proposa 19 espectacles de música i circ

Lloret de Mar comptarà amb dinou espectacles en el festival Lloret Outdoor Summer, que va començar ahir amb una actuació de circ i malabars a la plaça de la Vila, per donar pas a una programació musical i d'arts escèniques.

L'Ajuntament informa que les diferents propostes, la majoria gratuïtes, es podran veure a diferents punts de la ciutat durant aquest estiu. L'aposta principal d'aquesta segona edició del Lloret Outdoor Summer és la música, que serà protagonista a tretze dels dinou espectacles previstos.

La inauguració va anar a càrrec de la companyia lleidatana Improvisto's Krusty Show amb el muntatge Fingerlight.

La programació musical inclou els quatre concerts del Clon Festival, que tindran lloc el 7 i 21 de juliol i el 4 i el 18 d'agost, i que seran quatre tributs a Fito&Fitipaldis, El Último de la Fila, Coldplay i Bruno Mars.

També formen part del Lloret Outdoor Summer les actuacions del cicle Fenals de Música, previstes per als dijous d'agost a la platja de Fenals i que tindran com a protagonistes Naika Ponce i Maurizio del Rio, Kailash Quartet, Ana Rossi&Ramiro Pinhero Quintet i The Teasers Blues Band.

Les úniques activitats de pagament seran els tres concerts de piano dels dies 5, 12 i 18 de juliol al Teatre de Lloret a càrrec d'Emma Stratton, Pilar López Carrasco i Carlos Luis Acotto. Pel que fa a les propostes d'art de carrer, l'espectacle inaugural obre un cicle de quatre propostes, al qual se suma l'exhibició castellera del 30 de juny amb la presència de Castellers de Vilafranca, Marrecs de Salt i Maduixots del Maresme.